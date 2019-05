Rowery i taksówki

Kiedyś tarnobrzescy kibice w czasie meczu ze stalowowolską Stalą śpiewali na trybunach, co uważali za urągające, „Stalowa miasto rowerów”. Faktycznie, w Stalowej Woli rowery były powszechnie używane od przedwojny. Ale przed wojną rower był niejako symbolem pewnej zamożności. I dziś rower w Stalowej Woli jest wszędzie widoczny. Wzorem Zachodu, Stalowa Wola ma uliczne wypożyczalnie rowerów i ludzie z nich korzystają.

Po wojnie w Stalowej Woli na dobre upowszechniła się komunikacja rowerowa. Motocykli prywatnych było niewiele, przeciętny mieszkaniec nawet nie mógł marzyć o własnym samochodzie, zresztą nawet prominentni dyrektorzy Huty swoich aut nie posiadali.

Miasto rowerów

Był za to rower. Rowerem odbywano nawet kilkudziesięciokilometrowe podróże, jazda np. do pobliskiego Niska była czymś zwyczajnym. Znaczna część pracowników Elektrowni dojeżdżała do Stalowej Woli rowerem, również do pracy w Hucie wiele ludzi dostawało się rowerem. Mały parking rowerowy znajdował się wtedy w pobliżu bramy głównej. Na początku lat 70. zbudowano olbrzymi parking rowerowy, dziś już nie istnieje.

Zanim ruszyły na dobre dojazdy pracownicze, niejeden mieszkaniec wsi pokonywał codziennie dwadzieścia i więcej kilometrów do Stalowej Woli. Dojeżdżano tym środkiem lokomocji z Jastkowic i Pysznicy, Moskali, Przyszowa i Stanów, Zbydniowa, Zaleszan, Rzeczycy Długiej, Jeżowego. Słowem, ze wszystkich stron. Na koniec 1945 roku w Stalowej Woli zarejestrowano 154 rowery oraz 9 motocykli, rok później rowerów było już 317, a na koniec 1948 r. – 626.

Z początkiem lat 50., gdy w Polsce produkowano popularny rower „Junak”, Stalowa Wola stawała się wręcz rowerową potęgą. Na zakładowe święto – Dzień Hutnika – wielu tzw. przodowników pracy otrzymywało w nagrodę rower czy też talon uprawniający do jego nabycia. Za to był kłopot z oponami i dętkami.

Na posiadaczach rowerów i motocykli ciążył obowiązek rejestracji pojazdu. Wcześniej, do końca stycznia 1947 roku, posiadanie roweru i motocykla zgłaszano do Okręgowego Urzędu Likwidacyjnego w Rzeszowie. Potem rejestrowano rowery i motocykle w Stalowej Woli. Obowiązywało posiadanie tabliczki rejestracyjnej umocowanej do pojazdu i trzeba było także płacić za rejestrację, dla przykładu, w 1948 roku opłata z kosztami tabliczki wynosiła 150 złotych. Od opłaty zwolnione były rowery używane od czynności służbowych. Każdy właściciel roweru musiał umocować na widocznym miejscu tabliczkę rejestracyjną. Z czasem tego przepisu milicja już nie egzekwowała, bo rowerów była moc. Potem w ogóle zaprzestano pobierać opłat rowerowych.

Władze miejskie w latach 40. i jeszcze 50. korzystały z roweru jako środka lokomocji, również milicjanci używali rowerów, w Hucie natomiast pojazdy te były na wyposażeniu każdego wydziału. Za te służbowe rowery nie pobierano opłat. Ponadto zwolnione były z opłaty rowery sportowe i „turystyczne międzynarodowe”. Nie wolno było jeździć po chodnikach, a z kolei jazda po szosach z ciosanych kamieni była nieprzyjemna, dlatego często przy ulicach rowerzyści korzystali ze ścieżek ciągnących się wzdłuż jezdni. Wtedy w Stalowej Woli ulic z nawierzchnią asfaltową nie było. Dziecko do lat dwunastu nie miało prawa pokazywać się z rowerem na drodze publicznej, jeździła przeto dzieciarnia po ścieżkach międzyblokowych i po wszechobecnym lesie sosnowym.

Jeszcze na przełomie lat 40. i 50. najważniejsi urzędnicy poruszali się rowerem. W końcu 1948 roku z rowerów służbowych korzystali: burmistrz i jego zastępca oraz dwaj inni wyżsi urzędnicy. Ponadto Zarząd Miejski miał jeszcze na wyposażeniu dwa rowery dla innych pracowników. Tymczasem dyrektorzy Huty dojeżdżali samochodami służbowymi. Na początku lat 50. wyposażono poszczególne wydziały Huty w rowery, którymi zazwyczaj jeździli kierownicy. Środkiem transportu były także furmanki. Wiele ich jedno- i dwukonnych, na drewnianych (z rzadka na gumowych) kołach, poruszało się po drogach publicznych i stalowowolskich ulicach. Korzystano więc powszechnie z tego okazyjnego transportu, bez opłaty, ale za przyzwoleniem woźnicy.

W drugiej połowie lat 50. ruch na drogach nie był duży, ale też na ogół nie szanowano przepisów. Wykroczenia były różne, daleko odbiegające od wyobrażeń z końca XX wieku. Oto w 1955 roku zanotowano w Stalowej Woli 102 wykroczenia drogowe: jazda rowerem po chodniku, nadmierna szybkość jazdy motocyklem (milicja wtedy nie dysponowała żadnymi aparatami do stwierdzenia szybkości jazdy – oceniała prędkość „na oko”), prowadzenie pojazdu „po pijaku”, jak określała milicja, przewożenie w szoferkach więcej osób niż jedna, zabawy dzieci na jezdniach, ignorowanie znaków drogowych. Zdarzyło się też, że woźnica najechał furmanką przechodnia. Wtedy na ulicach nie brakowało furmanek, ba, z wozów konnych korzystała nawet gospodarka komunalna. Już w owym czasie w Stalowej Woli było bardzo wiele rowerów. Był to najpopularniejszy środek lokomocji. Jeszcze w latach 50. rowery należało rejestrować. Przy tej okazji należało uiścić opłatę rowerową. W 1955 roku wynosiła 20 złotych, dokonywało się jej raz na trzy lata.

Motoryzacja i taksówki

Na początku lat 50., w okresie najcięższego reżimu stalinowskiego, prywatnych samochodów w Stalowej Woli nie było. Dopiero popaździernikowa odwilż umożliwiła zakup własnego auta osobowego i ciężarowego. Wcześniej były tylko, prócz rzecz jasna rowerów, motocykle. Na rynek wdarł się polski motocykl „SHL”, potem był już ciężki polski „Junak”, sprowadzano do kraju motocykle niemieckie „AWO”, „MZ”, węgierskie „Pannonia”, radzieckie „Iż”, czeskie „Jawa” i znowu polskie „WFM”, najpopularniejszy motocykl w całym kraju. Najlepszą renomę miały motocykle niemieckie i czeska „Jawa”. W 1958 roku w mieście zarejestrowano 487 motocykli i… 13 samochodów osobowych, natomiast w 1972 roku samochodów osobowych było już 932, a motocykli 1300. Kłopotliwe było garażowanie motocykli. Zwykle trzymano je przed blokiem, ale także w piwnicach, a zdarzało się, że nawet w klatkach schodowych czy wręcz w mieszkaniach. Wśród aut osobowych przeważały polskie, najpierw „Warszawy”, potem „Syreny” oraz importowane z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, Czechosłowacji, Związku Sowieckiego. Pojawiały się także auta włoskie. Z czasem na stalowowolskich ulicach pojawiły się polskie fiaty, a symbolem wygody stały się radzieckie „Wołgi”. W latach 60. prywatny samochód nie był już czymś szokującym, ich posiadaczami byli zazwyczaj dobrze zarabiający pracownicy Huty oraz lekarze. W systemie wolnorynkowym samochody praktycznie nie były dostępne. Obowiązywał przydział. Aby otrzymać tzw. talon na samochód, trzeba było być kimś znaczącym i oczywiście posiadać sporo pieniędzy. Auta były bardzo drogie. Po 1956 roku Huta otrzymywała znacznie więcej aut niż było potencjalnych nabywców. Auto przestało być burżujskim atrybutem, stawało się symbolem sukcesu.

W 1958 roku w Stalowej Woli zaczęła jeździć pierwsza taksówka. Prowadził ją przybyły ze Związku Radzieckiego Aram Takmadżan. Takmadżan był z pochodzenia Ormianinem, w czasie wojny ożenił się z Polką i wykorzystując możliwość repatriacji, jaka otwarła się przed Polakami zamieszkałymi w Związku Sowieckim, w 1957 roku przybył wraz z rodziną do Stalowej Woli. Tu się osiedlił, był przez całe lata taksówkarzem. Pochowano go na stalowowolskim cmentarzu.

Wkrótce po Takmadżanie taksówkę zarejestrował Wacław Janczarek. Przez dziesięć lat w mieście było niewiele taksówek, sytuacja zaczęła się zmieniać pod koniec lat 60., gdy przybyły nowe taksówki. Ale ich ilość wciąż jeszcze nie wystarczała, mimo że w 1973 roku taksówkarzy było blisko trzydziestu. Czynny był praktycznie wówczas jeden postój, przy szpitalu miejskim, obok przelotowej trasy z Niska do Rozwadowa. Narzekano, że jeden postój to za mało, aby obsłużyć miasto, które pod względem powierzchni znajdowało się za wojewódzkim Rzeszowem, niewiele mu ustępując. Wtedy też zorganizowano postój taksówek pod restauracją „Hutnik”, który funkcjonował przez długie lata i istnieje do dziś.

Lokalizacja postojów taksówek się zmieniała. Pierwszy znajdował się przy ul. Staszica, ale gdy przystąpiono do jej przebudowy, postój zlikwidowano. Taksówkarze znaleźli postój przy dworcu autobusowym PKS, oraz jak zwykle przy restauracji „Hutnik”, a potem także na rynku w Rozwadowie. Przez krótki czas był postój przy zbiegu ulic Niezłomnych i Orzeszkowej, ale i ten nie wytrzymał próby czasu, podobnie jak postój zorganizowany w latach 70. w pobliżu bramy nr 3 Huty Stalowa Wola.

W latach 90. nastąpił szybki rozwój motoryzacji. Wtedy w ciągu kilku lat liczba samochodów osobowych w Stalowej Woli podwoiła się. Na koniec roku 2000 zarejestrowanych było 19045 samochodów, w tym 17908 osobowych. Taki stan rzeczy spowodował spadek zainteresowania przejazdami taksówką. W 1976 roku było blisko 180 taksówek, a w roku 2000 już tylko 88. Taksówkarze zaczęli narzekać na brak klientów i wywierali nacisk na władze miejskie, aby te nie udzielały koncesji wszystkim chętnym do prowadzenia transportu osobowego. W latach 90. ostatecznie zniknęły taksówki bagażowe, które zwykle miały swój postój przy sklepie meblowym przy ul. 1 Maja. Dziś ten parterowy sklep naprzeciw restauracji Słoneczna nie istnieje, został rozebrany.

W latach 80. w Stalowej Woli popularne było dojeżdżanie taksówkami do pracy w Hucie. Wsiadano po czworo, wtedy kwota na jednego pasażera była niewiele wyższa niż cena biletu MKS. Rano na postojach taksówek ustawiały się długie kolejki.

Pod koniec lat 90. taksówkarze zorganizowali sieć radio-taxi. Można było telefonować pod wskazane krótkie numery (96-23 lub 96-21), by zamówić taksówkę na określone miejsce i do tego bez opłaty za koszt przejazdu do umówionego miejsca spotkania. Ale to już nowa historia.