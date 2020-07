Rowery elektryczne, które pozwola Ci częściej rezygnować z samochodu

W dzisiejszych czasach stawia się na ekologię. Naukowcy wymyślają coraz to nowsze projekty elektrowni, które będą bardziej przyjazne dla środowiska. My sami możemy wspomóc naszą planetę poprzez przerzucenie się z codziennej podróży do pracy samochodem na rower. Jeżeli nie jesteśmy fanami wzmożonej aktywności fizycznej, to idealnym rozwiązaniem mogą okazać się rowery elektryczne. Zatłoczone metra, korki, wdychanie spalin w centrum to jedne z wad większych miast, w których można łatwo poruszać się rowerem. Pomimo napędu elektrycznego, rowery elektryczne nie wykonują za nas pracy, więc jesteśmy zmuszeni do ruchu, dzięki czemu zostajemy aktywni i dbamy o swoją kondycję fizyczną.

Dlaczego warto postawić na rower wspierany napędem elektrycznym

Jedną z zalet jest omijanie korków w większych miastach. Pomimo, że jest to rower, to wspomagani jesteśmy silnikiem zasilanym akumulatorem elektrycznym. Nie musimy bać się, że zbytnio się zmęczymy lub spocimy w drodze do szkoły czy pracy, ale nie tracimy na aktywności fizycznej. Osoby męczące się z kontuzjami, lub borykające się z mniejszą kondycją nie muszą się już męczyć na wycieczkach z innymi, bardziej doświadczonymi, znajomymi kolarzami. Rowery elektryczne Gdańsk i rowery elektryczne Warszawa w sklepach sieci Bikesalon to świetne rozwiązanie dla ludzi szukających jednośladów wspierających pracę nóg użytkownika. Wykwalifikowana obsługa tych sklepów pomoże nam wybrać model dopasowany do indywidualnych potrzeb oraz regionu, w którym będziemy używali naszego roweru.

Rowery elektryczne jako rodzaj treningu

Większość ludzi podchodzi sceptycznie do rowerów z napędem elektrycznym, jednak rozwiewając wszelkie wątpliwości należy przypomnieć, że podczas przejażdżki na takim rowerze musimy użyć trochę siły, a silnik tylko wspomaga nas podczas jazdy. Jest to odskocznia od codziennego trybu życia, w którym jeżeli używamy roweru do dojeżdżania do pracy, to męczymy się, a używając auta wydzielamy spaliny niezdrowe dla nas i naszego otoczenia. Złotym środkiem mogą okazać się rowery elektryczne. Damskie wersje w sklepach sieci Bikesalon znajdą swoje fanki wśród niejednej kobiety. Profesjonalna obsługa chętnie doradzi nam w wyborze idealnego jednośladu do naszych potrzeb. Specjalna blokada, uregulowana przez prawo, pozwalająca rowerowi wspierać nas do osiągnięcia 25 kilometrów na godzinę, pomoże nam zachować bezpieczeństwo na drodze i ścieżkach rowerowych.

Na co zwracać uwagę podczas doboru elektrycznego jednośladu

Wybierając swój wymarzony rower powinniśmy zwrócić uwagę na jakość oraz materiały, z jakich wykonany jest nasz dwukołowiec. Lepiej jest zasięgnąć rady doświadczonej osoby, niż wybierać w ciemno przeglądając fora internetowe z wpisami pseudo profesjonalistów. W sklepach sieci Bikesalon możemy skorzystać z pomocy i wybrać rower dopasowany do warunków użytkowania oraz naszych potrzeb. Jednoślad powinien być dopasowany nie tylko do budowy naszego ciała, ale i również do zastosowania, w którym będzie spełniał się w 100%.

Wybierając rowery elektryczne przede wszystkim powinniśmy kierować się jakością oraz opinią zawodowców. Sprawdzony rower posłuży nam o wiele dłużej i będzie lepiej sprawdzał się w warunkach, dla których został stworzony. Często ludzie myślą, że rowery to uniwersalne maszyny, o które nie trzeba dbać. Jeżeli nie dbamy o nasz środek transportu, to w rezultacie tak naprawdę nie dbamy o swoje zdrowie. Chodźmy na przeglądy z rowerami, tak jak byśmy robili to z naszymi samochodami. Zwłaszcza jeżeli w grę wchodzi napęd zasilany na baterię.

