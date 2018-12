Rowerowy Mikołaj dla dzieci z Domu Dziecka

Stowarzyszenie Rowerzyści ze Stali organizuje przedświąteczną zbiórkę darów dla dzieci ze stalowowolskiego Domu Dziecka. 9 grudnia i Ty możesz zostać Świętym Mikołajem.

– Zapraszamy do akcji zbierania prezentów dla dzieci z domu dziecka w Stalowej Woli przy ul. Podleśnej. Dary można przynosić 9 grudnia o godzinie 10.00 pod restaurację ,, Słoneczna”. Na darczyńców czekamy do godziny 10.30. Następnie nasz kierowca zawiezie prezenty do Domu Dziecka przy ulicy Poleśnej, a my ruszymy za nim rowerami. Stroje Mikołajowe mile widziane. Mamy nadzieję, że tak jak dwa lata temu uda nam się zebrać masę prezentów – mówią organizatorzy akcji.

Dzieciom najbardziej przydałyby się: pampersy, bielizna, kosmetyki, wyroby papiernicze, książki, zabawki, układanki, gry planszowe oraz artykuły spożywcze. I oczywiście dużo słdkości 🙂