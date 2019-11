Rok 2019 należał do Gosi Cetnarskiej

Katolicki Klub Sportowy Victoria Stalowa Wola podsumował 21. rok działalności. Zwyciężczynią współzawodnictwa klubowego za rok 2019, została chodziarka, Małgorzata Cetnarska.

Zawodniczka trenera Mirosława Barszcza wywalczyła w tym roku młodzieżowe wicemistrzostwo Polski U-23 w chodzie na 3 km w hali i na 20 km na ulicy oraz wicemistrzostwo Polski seniorek w chodzie na 5 km. Miejsce drugie zajęła kolejna podopieczna trenera Barszcza, Małgorzata Osiecka, srebrna medalista mistrzostw Polski juniorek w sztafecie 4×400 m, a trzecia była Judyta Zwolińska – brązowa medalista MP juniorów do lat 18 w sztafecie 4×400 m.

Podczas uroczystego niedzielnego spotkania w stalowowolskim „Słoneczku”, poprzedzonego mszą św. dziękczynną w Bazylice MBKP o boże błogosławieństwo dla zawodników, trenerów, sponsorów Victorii i wszystkich ludzi dobrej woli, prezes klubu, obchodzący w tym roku 55-lecie swojej pracy trenerskiej, Stanisław Anioł wymienił wszystkie sukcesy, jakie odnosili w 2019 roku jego zawodnicy, a za najważniejsze uznał zdobycie 7 medali mistrzostw Polski. Wiele ciepłych słów poświęcił najmłodszym adeptom lekkiej atletyki, którzy pokazywali się w najważniejszych imprezach w kraju. Kornelia Butryn pod raz trzeci z rzędu zdobyła złoty medal w biegu na 60 m w finałach ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych w Łodzi. Zawodniczka trenerki Moniki Kłosowskiej, wróciła także ze „złotem” z finału ogólnopolskiego Nestle Cup w Warszawie (6000 m), a Oliwia Gut (100 m) i Marek Grykałowski (300 m), zajęli na tych zawodach drugie miejsca.

20 medali zdobyli reprezentanci Victorii w 31. Międzynarodowej Parafiadzie Dzieci i Młodzieży.

W roku 2019 lekkoatleci Victorii ustanowili 15 rekordów klubu. Sześć należy do Kornelii Butryn, która w tym roku legitymowała się najlepszymi czasami w biegach na 400, 600 i 800 m w kategorii wiekowej do 14 lat.

