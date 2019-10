Rezerwy wciąż z jednym tylko zwycięstwem

Rezerwy Stali Stalowa Wola, podobnie jak pierwszy klubowy garnitur, zawisły w strefie spadkowej ligowej tabeli i jeżeli zamierzają wydostać się z niej w tej rundzie, to muszą zacząć gromadzić punkty w ostatnich czterech kolejkach. Ich rywalami będą kolejno: Błękitni Ropczyce (w najbliższą niedzielę, 27 października w Stalowej Woli), Piast Tuczempy (wyjazd), Karpaty Krosno (dom) i Sokół Kolbuszowa Dolna (wyjazd). Nie są to tuzy podkarpackiej czwartej ligi i z całą pewnością stać jest nasz zespół na zapewnienie sobie takiej zdobyczy punktowej, która pozwoli im wydostać się z dołów ligowej tabeli.

W ostatnim meczu w Pilźnie nasza drużynie niewiele miałą do powiedzenia. Miejscowy Legion, mający przed tym meczem tyle samo punktów, co Stal, to doświadczona drużyna prowadzona przez doświadczonego trenera, Romana Gruszeckiego, od początku zepchnął młodą „Stalówkę” (tym razem nie wystąpił w niej żaden z piłkarzy z pierwszej drużyny) do obrony, ale przez blisko pół godziny nie potrafił udokumentować swojej przewagi. Pierwszego gola strzelił głową Kamil Żuchowicz. Trzynaście minut później Konefał po raz drugi wyjmował piłkę ze swojej bramki. Również w tym przypadku piłka znalazła się w niej po „główce”. Po dośrodkowaniu z rzutu wolnego celnie przymierzył Damian Pęcak.

Po zmianie stron nadal przeważał Legion. Wystarczył im kwadrans gry, żeby zdobyć kolejne dwie bramki. W 54. minucie, po raz drugi w tym dniu, zaznaczył swoją obecność na boisku Żuchowicz, a kilka minut później do bramki skierował piłkę Cyprian Ziaja.

Prowadząc różnicą czterech goli, piłkarze z Pilzna nie byli już tak aktywni i wykorzystała to Stal, zdobywając honorową bramkę, autorstwa Kacpra Piotrowskiego. Stal II wciąż pozostaje z jednym tylko zwycięstwem, nad ostatnim w tabeli Startem Pruchnik.

LEGION – STAL II 4:1 (2:0)

1-0 Żuchowicz (30), 2-0 Pęcak (43), 3-0 Żuchowicz (54), 4-0 Ziaja (61), 4-1 Piotrowski (66)

LEGION: Mazur – Nakhaba, Pęcak, Nalepka, Florian (80 Cichowski) – Barycza, Manzo (75 Tomasiewicz), Żuchowicz (70 Melnyk), Buras (63 Kozioł) – Ziaja (70 Stypa), Wolański.

STAL: Konefał – Adamczyk (75 Kersten), Stępniowski, Szifer, Czerepak – Myszak (46 Rainer), Tłuczek, Kuchyt, Dziopak, Marut – Piotrowski.

Sędziował Tomasz Mroczek (Mielec). Widzów 200.

W pozostałych meczach: Izolator – Głogovia 0:0, Błękitni – Sokół 2:1 (2:0), Piast – Karpaty 3:1 (1:0), Igloopol – Start 2:0 (0:0), Polonia – Stal II Mielec 2:0 (0:0), Partyzant – Wiązownica 0:3 (0:1), Wisłok – Korona 1:2 (0:1), Ekoball – JKS 1:1 (0:0).