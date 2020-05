Rezerwy Stali zostają w IV lidze

Na czwartkowym (7 maja) spotkaniu przedstawicieli wojewódzkich związków piłkarskich, postanowiono zakończyć sezon w IV lidze i wszystkich niższych klasach rozgrywkowych. Przyjęto zasadę: będą awanse, nie będzie spadków, a to oznacza to utrzymanie się w IV lidze rezerw stalowowolskiej Stali, które po rundzie jesiennej zajmowały w tabeli przedostatnie miejsce ze sporą stratą do drużyn z tak zwanej bezpiecznej strefy. Decyzja dotycząca wznowienia bądź zakończenia rozgrywek III ligi i rozgrywek ligowych kobiet, ma zapaść we wtorek 12 maja.

