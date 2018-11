Rewolucja w sprawie kolumbarium

Na Cmentarzu Komunalnym w Stalowej Woli powstanie jednak kolumbarium, czyli specjalnie zaaranżowana konstrukcja na pochówki urnowe. Nie będzie to jednak, jak planowana pierwotnie, ściana z niszami, ale pojedyncze „słupy”. W sumie będzie ich 26, a pomieszczą 1664 urny.

O konieczności budowy kolumbarium mówiło się już od kilku lat, w związku z kurczącym się nieubłaganie terenem pod nowe pochówki, tym bardziej, że możliwości dalszego poszerzania cmentarza ograniczało definitywnie sąsiedztwo ujęć wody.

Pierwszy projekt, przedstawiony przez zarządzający stalowowolską nekropolią zakład Memento, okazał się jednak zbyt kosztowny (miejsce w kolumbarium miało kosztować ok. 9 tys. zł). Inwestycja nie została więc rozpoczęta, choć już wydzielono dla niej miejsce obok kwatery nr 9 (teren o powierzchni 13 m x 41 m). Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że kolumbarium powstanie. Nowy projekt przygotowany przez „Memento” zakłada, że nie będzie to ściana, ale „słupy”. W każdym z nich znajdą się 32 nisze na dwie urny. W 26 „słupach” będą więc 1664 miejsca na pochówki. Koszt jednej niszy ma wynieść 4-4,5 tys. zł…