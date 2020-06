Resovia i Stal Rzeszów otrzymały licencję na grę w Fortuna I liga. Na stadionie w… Stalowej Woli

Jeżeli Stal Rzeszów albo Resovia, lub obydwa kluby ze stolicy Podkarpacia awansują w tym sezonie do Fortuna I liga, to swoje mecze w roli gospodarza rozgrywać będą na stadionie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli. Taką decyzję podjęła, 18 czerwca 2020 roku, na posiedzeniu plenarnym, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN, rozpatrując pierwsze wnioski klubów I i II ligi.

Komisja postanowiła:

– przyznać licencję uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Fortuna 1. ligi następującym klubom: Podbeskidzie Bielsko-Biała, Stal Mielec, Miedź Legnica, GKS Tychy, Zagłębie Sosnowiec, Bruk-Bet Termalica Nieciecza, Stomil Olsztyn, Wigry Suwałki, Widzew Łódź, GKS Katowice, Górnik Łęczna;

– przyznać licencję uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Fortuna 1. ligi z nadzorem infrastrukturalnym klubom: Warta Poznań, GKS Jastrzębie, Sandecja Nowy Sącz, Chrobry Głogów, Puszcza Niepołomice, Odra Opole, Olimpia Grudziądz, Elana Toruń, Bytovia Bytów, Znicz Pruszków, Chojniczanka 1930 Chojnice;

– przyznać licencję uprawniającą do uczestnictwa w rozgrywkach Fortuna 1 ligi na stadionie zastępczym (Stadion Miejski w Stalowej Woli) z nadzorem infrastrukturalnym klubom: Resovia, Stal Rzeszów.

˜– Jako koordynator ds licencji klubowych naszego klubu bardzo się cieszę z pozytywnej informacji z Warszawy. Co prawda mamy dwa nadzory, jednakże finansowy związany jest z obecnie panującą sytuacją gospodarczą, natomiast nadzór infrastrukturalny związany jest z modernizacją Stadionu Miejskiego w Rzeszowie lub w dalszej perspektywie rozbudowy naszego stadionu. To wielki sukces organizacyjny naszego klubu, że udało się otrzymać licencje już w pierwszym terminie, dlatego cieszymy się, że do pełni szczęścia brakuje tylko awansu wywalczonego na boisku – skomentował na klubowej stronie decyzję PZPN, wiceprezes Resovii, Adrian Rudawski.

Share 0 Share Share