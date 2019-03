Renata Knap wiceprezydentem Stalowej Woli

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej Prezydent Miasta Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżeny powołał swojego zastępcę. Funkcję wiceprezydenta objęła Renata Knap, dotychczasowy Naczelnik Wydziału Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska. – Przyjmuję to wielkie zadanie, bo każdego dnia mam przekonanie, że żyjemy i wspólnie tworzymy wyjątkowe, wspaniałe miasto jakim jest Stalowa Wola – mówiła zastępca prezydenta miasta Renata Knap.

– Ze względu na strategiczne i długofalowe plany rozwoju Stalowej Woli, szanse wykorzystania niespotykanych do tej pory środków, muszę zmienić akcenty zarządzania miastem. Te ponad 4 lata pracy samemu były dla mnie wielką lekcją, która pozwoliła poznać wszystkie problemy, obszary, zagadnienia i wyzwania, przed którymi stoi miasto Stalowa Wola. Nie ukrywam, że odbywało się to również kosztem mojej rodziny. W tym momencie ze względu na konieczność wykorzystania tych wszystkich szans powołuję zastępcę prezydenta miasta – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Jak podkreślił włodarz miasta, szukając odpowiedniej osoby, stawiał na kogoś o wyższych kwalifikacjach i doświadczeniu pracy od niego, o bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym i wysokim wykształceniu. – Podkreślałem zawsze, że jeśli powołam swojego zastępcę, to będzie to osoba z wykształceniem inżynieryjnym, technicznym, a Pani Renata Knap jest doktorem w tym zakresie. Poszukiwałem osoby, która jest dobra, kompetentna, pracowita, uczciwa, która też w godny sposób będzie reprezentować mieszkańców i miasto Stalowa Wola na zewnątrz – mówił prezydent miasta Stalowej Woli.

Prezydent zaznaczył też, że w wyniku jednoznacznych wyborów mieszkańców Stalowej Woli nie jest zakładnikiem żadnej koalicji personalnej ani politycznej, stąd nie musiał powoływać kandydatury politycznej czy uzgodnionej w koalicji, ale kandydaturę merytoryczną.

W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił również, że mianowanie pierwszy raz w historii na to stanowisko kobiety jest wyrazem podkreślenia kompetencji kobiet w administracji publicznej i samorządzie.

Nominację prezydent wręczył na sesji w obecności radnych i poprosił o dobre przyjęcie dla Pani wiceprezydent.

– Nie ukrywam, że propozycja, złożona mi kilka dni temu przez prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, objęcia funkcji zastępcy prezydenta miasta Stalowej Woli bardzo mnie zaskoczyła. Tym bardziej, że prezydent przyzwyczaił nas, jako swoich współpracowników w urzędzie, że tę niełatwą funkcję merytoryczną i reprezentacji miasta wykonuje samodzielnie bez zastępców. To wyzwanie i zadanie postawione mi przez prezydenta w zaufaniu do mojego doświadczenia i kompetencji przyjmuję, bo mocno wierzę w program samorządowy prezydenta Lucjusza Nadbereżnego, który otrzymał tak duże zaufanie mieszkańców Stalowej Woli. Stojąc u szansy włożenia jeszcze większej pracy, pomysłów i działań w rozwój społeczny i infrastrukturalny naszego miasta, z pełną determinacją przystępuję do realizacji powierzonych mi obowiązków zastępcy prezydenta miasta. Pragnę zapewnić, że całe moje doświadczenie praktyczne, wykształcenie inżynieryjne, magisterskie oraz naukowe zakończone doktoratem oraz pozytywną energię wykorzystam w pełni do odpowiedzialnej i owocnej pracy na rzecz Mieszkańców i miasta Stalowej Woli – mówiła w swoim pierwszym wystąpieniu jako zastępca prezydenta Renata Knap.

Nowa wiceprezydent podkreśliła, że znając od wszystkich szczebli silne strony urzędu miasta, zaczynając swoją pracę 14 lat temu na stanowisku inspektora, przez naczelnika do rozpoczynającej się dzisiaj funkcji wiceprezydenta, mocno wierzy w zespół wspaniałych i oddanych miastu pracowników urzędu i wszystkich jednostek miasta.

– Obejmując funkcję wiceprezydenta pragnę w pierwszym dniu poprosić Mieszkańców Stalowej Woli, którzy są najważniejsi w naszej pracy o wsparcie, dobre podpowiedzi oraz jeżeli będzie taka potrzeba merytoryczną krytykę, która pozwoli uniknąć błędów w przyszłości – skierowała swoje słowa do mieszkańców zastępca prezydenta.

Zwróciła się również do Przewodniczącego Rady Miejskiej i wszystkich Radnych o wsparcie jej osoby w działaniu, jednocześnie wyraziła nadzieję na dobrą i merytoryczną współpracę na rzecz miasta i mieszkańców Stalowej Woli.

Renata Knap jest najlepszym przykładem awansu wewnętrznego – od inspektora, przez Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, naczelnika jeszcze większego Wydziału Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska, do stanowiska wiceprezydenta. Renata Knap jest Absolwentem Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej. Ukończyła pięcioletnie studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim, gdzie w kwietniu 2018 roku uzyskała stopień naukowy doktora z wyróżnioną rozprawą doktorską.

Od początku swojej pracy zawodowej związana jest z zagadnieniami technicznymi oraz przedsięwzięciami inwestycyjnymi. Pracę w Urzędzie Miasta rozpoczęła w lipcu 2005 r. w ówczesnym Wydziale Gospodarki Komunalnej na stanowisku inspektora. Odpowiedzialna za przygotowywanie i koordynowanie inwestycji miejskich.

W maju 2018 roku objęła stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego. Od 1 stycznia 2019 roku w ramach reorganizacji Urzędu Miasta pełni funkcję Naczelnika Wydziału Planowania, Przygotowania Inwestycji i Ochrony Środowiska.

Uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach, w tym z planowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony własności intelektualnej, protokołu dyplomatycznego, negocjacji, umów o prace projektowe, prawa ochrony środowiska, kodeksu etycznego, procesu inwestycyjnego w jednostkach samorządu terytorialnego. Współautor kilkunastu artykułów naukowych o tematyce ekologicznej opublikowanych w czasopismach krajowych. Członek Rady Fundacji Wspierania Kultury „Amadeusz”.