Rekultywacja stawów osadowych będzie miała swój finał w sierpniu

Trwa proces rekultywacji stalowowolskich stawów osadowych. Zestalanie odpadów na stawach 1-5 zostało zakończone, usunięto także wszelkie nieczystości ze stawu nr 6. Aktualnie trwa układanie warstw rekultywacyjnych na stawach 1-3. Prowadzone prace mają się zakończyć w sierpniu 2019 roku.

Temat rekultywacji stawów osadowych pojawił się na ostatnich obradach Rady Miejskiej w 2018 roku czyli 27 grudnia. Przyczynkiem do dyskusji był jeden z punktów uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2018 rok dotyczący zmniejszenia planu dochodów budżetowych w związku z brakiem refundacji wydatków z NFOśiGW do zadania pn: „Rekultywacja stawów osadowych 1-6 na byłym terenie Huty Stalowa Wola S.A. oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne w Stalowej Woli”. O harmonogram prac dotyczący procesu rekultywacji stawów osadowych, kwestie rozliczania tego zadania oraz termin zakończenia inwestycji, pierwotnie planowany na 2018 roku pytała radna Renata Butryn.

– Rzeczywiście pierwotny termin to był rok 2018, ale niestety byliśmy zmuszeni do zmiany dokumentacji, ponieważ od Huty nie otrzymaliśmy pełnej informacji co do ilości nagromadzonych odpadów i co do tego co dokładnie tam się znajduje – mówił Andrzej Wojtaś, zastępca naczelnika wydziału inwestycji, transportu i pozyskiwania funduszy.

