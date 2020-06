Rekrutacja tylko do poniedziałku

Ważna informacja dla absolwentów szkół podstawowych, którzy chcieliby kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym lub Technikum, w klasach z programami sportowymi: piłka nożna, judo, pływanie, strzelectwo.

Taką szansę stwarza od 12 lat popularna „budowlanka”, czyli Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki przy ul. 1-go Sierpnia 26 w Stalowej Woli.

Na rok szkolny 2020/21 placówka oferuje naukę w:

1. Liceum Ogólnokształcącym z programem sportowym – piłka nożna,

2. Liceum Ogólnokształcącym o edukacji wojskowej z programem sportowym – judo, pływanie, strzelectwo,

3. Technikum (technik eksploatacji portów i terminali) z programem sportowym – judo, pływanie, strzelectwo.

Rekrutacja do klas sportowych trwa tylko do poniedziałku, 22 czerwca, do godziny 15. Po tym terminie przyjęcie do klasy sportowej będzie możliwe już tylko na podstawie odwołania.