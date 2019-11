Rekordowa kwesta na stalowowolskich cmentarzach

16320,01 zł, 1 dolar, 6 euro, 25 pensów – to suma jaką udało się zebrać podczas IX kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków i cmentarza wojennego w Rozwadowie. Odwiedzający obie nekropolie okazali się bardzo hojni, gdyż zebrana kwota jest najwyższą jaką udało się zebrać do tej pory.

W ciągu ośmiu lat zbiórek organizowanych przez Fundację „Przywróćmy pamięć” udało się odnowić 16 zabytkowych nagrobków i pomników z końca XIX wieku oraz początku XX wieku. Wpisano do rejestru zabytków 117 nagrobków znajdujących się na cmentarzu w Rozwadowie.

– Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom nie tylko za finansowe wsparcie, ale też za zwykłe miłe słowa czy rozmowy, które motywują nas do dalszej pracy i pokazują, że pomimo czasem różnych trudności warto kontynuować to dzieło. Zebrana kwota nie byłaby również możliwa gdyby nie wolontariusze, którzy poświęcają swój czas aby nam pomóc w zbieraniu funduszy – mówi Witold Adamski, prezes Fundacji „Przywróćmy pamięć”.

Wśród wolontariuszy byli: harcerze z 54. Drużyny Harcerskiej im B. Kochana z ZHP i z ZHR w Rozwadowie, SHR „Partyzant”, Drużyna Sokoła, osoby publiczne jak: poseł Rafał Weber, przewodniczący Rady Miasta Stanisław Sobieraj, radny Łukasz Durek, oraz osoby prywatne: Tomasz Bis, Małgorzata i Zofia Lewandowskie, Karol Karbarz, Ireneusz Kozubal, Mariusz Gumowski, Grzegorz Kida oraz Marek Dembowski.

– Zebrana kwota z pewnością pozwoli nam brać pod uwagę renowację co najmniej dwóch nagrobków, a jeśli pozyskalibyśmy dotację na takim poziomie jak w tym roku, to możemy mówić o trzech oraz realizacji planów związanych z cmentarzem wojennym. Obecnie Fundacja oczekuje na opracowanie kosztorysów wybranych nagrobków. Po ich przedstawieniu będziemy mogli ocenić i wybrać te, które będą przeznaczone do renowacji w 2020 roku, po wcześniejszym uzyskaniu zgody konserwatora zabytków – dodaje Witold Adamski.