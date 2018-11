– Na remontowanym budynku dawnego sądu powiatowego w Rozwadowie, gdzie ma powstać pierwsza w kraju galeria malarstwa Alfonsa Karpińskiego pojawiło się coś na kształt herbu. Co oznacza ten znak i dlaczego został umieszczony w tym miejscu? – telefon z takim pytaniem odebraliśmy od jednej z naszych czytelniczek.

Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Lucyną Mizerą. Jak się okazało, jest to rekonstrukcja godła państwowego, które niegdyś znajdowało się na budynku rozwadowskiego sądu.

– To jest nawiązanie historyczne, mamy pocztówkę sądu w Rozwadowie z 1910 roku, gdzie to godło funkcjonuje. Jest to także nawiązanie do Sądu Rejonowego w Mielcu, ponieważ konserwator zabytków uznał, że te dwa budynki są do siebie bardzo podobne i pełniły tę samą funkcję – wyjaśnia Lucyna Mizera.

Przed remontem muzeum otrzymało wytyczne od konserwatora, aby zrekonstruować godło państwowe według wzoru na budynku mieleckiego sądu i na pocztówce z 1910 roku. Godło wykonane jest z żywicy sztucznej, wzorowane na piaskowiec.