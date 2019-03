Refluks żołądkowo-przełykowy i zgaga

No, przeżyliśmy wspólnie następne 2 tygodnie, za co bogom pradawnym dzięki, bo, nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Ale ostatnią rzeczą w moich wynurzeniach zdrowotnych jest polityka. Każdy z Was ma swoje preferencje polityczne i wyznaje swoją religię, a mi nic do tego, bo to Wasza sprawa. Zdrowie to już nasza sprawa. Powiem nieskromnie, że pomimo usilnych starań z mojej strony nie udało mi się jeszcze nikogo otruć ziołami, a nawet słyszę, że są tacy co – rzecz niebywała – ozdrowieli.

Tyle wstępu. Teraz do rzeczy. Bazując na doświadczeniach zdobytych poprzez mój kanał „Wyzdrowiejesz 60″ na YouTube na YT, widzę, że najwięcej chorych, którzy do mnie piszą i dzwonią, to osoby cierpiące na refluks żołądkowo-przełykowy. Zatem pokrótce.

Refluks żołądkowo-przełykowy to nic innego, jak cofanie treści pokarmowej z żołądka do przełyku. Czasami towarzyszy temu przepuklina rozworu przełykowego. Cóż to takiego? To deformacja zastawki zwieracza żołądka wpustowa. To taki mięsień co zatyka żołądek, coby nam się pokarm z kwasem żołądkowym nie cofał, gdy staniemy na rękach albo na głowie. Nie musimy tak stawać wystarczy, że śpimy na niskiej poduszce i już mamy problem.

Skąd się to bierze? Uwaga kwitnę. Moja osobista teoria spiskowa mówi, że z dysfunkcji układu pokarmowego, który zaczyna się w jamie ustnej. Każdy odcinek przewodu pokarmowego ma swoją funkcję. Gdy źle rozdrobnimy pokarm w ustach z mała ilością śliny, wpada on do baniaczka nazywanego żołądkiem. Tam już w chwili żucia pokarmu następuje wypływ kwasów trawiennych żołądkowych, tak agresywnych, że gdybyśmy wówczas palec tam włożyli na 15 minut, to wyjęli byśmy kości. Mądrale medyczne nazywają toto „pH”, czyli kwasowość. Im to mniejsze, tym kwaśniejsze. W żołądku ma być pH 1 lub odrobinę ponad. Gdy jest np. 2 lub więcej, to zaczyna się problem. Żołądek nasz się męczy, a jak on się męczy, to i my się męczymy, bo żołądek i jelita to nasz drugi mózg. Moja teoria spiskowa głosi, że wówczas zaczyna się w nas 95 procent chorób, pozostałe 5 procent to geny i wpływy środowiska.

Mała kwasowość powoduje także powstanie refluksu u przepukliny rozworu przełykowego.

Czym grozi refluks żołądkowo-przełykowy? Rakiem przełyku. Gdy błona śluzowa gardła jest podrażniana przez kwaśną treść pokarmową żołądka, w końcu się wkurzy i nam odda. Co zatem robić, aby pozbyć się tej choroby?

1. Gdy spożywasz pokarm, żuj to co masz ustach jak człowiek, nie jak pies w stadzie, bo nikt ci żarcia nie wydrze z gardła.

2. Przygotuj sobie wywar z pełnych ziaren lnu w proporcji 1 duża łyżka lnu na 1/2 litra wody. Gotuj 30 minut, odcedź i wlej do termosu. Pij po 1/2 szklanki 30 minut przed każdym posiłkiem i pomiędzy mini 5 razy dziennie. Przed śniadaniem dodaj do wywaru 10-15 kropli propolisu, który zadziała jak silny naturalny antybiotyk. Wypij powoli.

3. 5 minut przed każdym posiłkiem weź na język odrobinę soli kłodawskiej i czekaj aż się rozpuści, aby zakwasić żołądek.

4. W żadnym wypadku nie pij nic 2 godziny po każdym posiłku, aby nie rozpuszczać soków żołądkowych.

5. Nie dopuszczaj do zaparć!

6. Śpij na wysokiej poduszce.

7. Nie pij i nie jedz nic 2 godziny przed spaniem.

8. Nie używaj ostrych przypraw, szczególnie na czczo.

9. Ogranicz spożycie mąki, przetworów mącznych i cukrów prostych.

Poprawa samopoczucia gwarantowana.

Gdy masz już problemy z przełykiem, natychmiast odstaw palenie papierosów i stosuj wywar zrobiony z prawoślazu (ziele, lub korzeń, 50 g), łopianu (ziele, lub korzeń 50 g) i rumianku (koszyczek, 50 g).

Pamiętajmy, że zażywanie ziół ma swoje prawa. Zależy od wielu czynników od wieku, wagi, a nawet stanu zdrowia pacjenta. Temat ten omawiam na moim kanale „Wyzdrowiejesz 60” film nr 53 „Zasady stosowania ziół”.

Zaparcia są ogromnym problemem powodującym dyskomfort chorego. Ale najgorsze, że przyczyniają się do powstawania ogromnej liczby chorób z nowotworem jelita grubego włącznie.

Sposób na zaparcia:

Zmiel w młynku do kawy 0,5 kg siemienia lnu i zażywaj 1 łyżkę stołową w trakcie posiłku, popijając 1/2 szklanki letniej przegotowanej wody. Gdy zaparcia są uciążliwe można wziąć dodatkowo 1 łyżkę po posiłku i także popić wodą.

Mieszankę zaparzyć na sposób chiński. Jedna duża łyżka stołowa na szklankę wody. Gotować 20 minut i odcedzić. Trzymać w termosie. Pić małymi łykami po dwa-trzy łyki przed lub pomiędzy posiłkami w ciągu dnia.

Spragnionych więcej informacji zapraszam na mój kanał. Polecam komentarze, bo tam jest dużo więcej. Zdrowia życzę, bo jak Bozia nam da zdrowie, to śmierć nas może w asinum cmoknąć 🙂

Jerzy Drzewi