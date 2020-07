Redakcja od kuchni! Przepis na ciasto „Smerfetka”

SMERFETKA to ciasto idealne na upały. Bez pieczenia na herbatnikach z masą serową i śmietanową, przepadają za nim nie tylko dzieci, ale i dorośli.

Przepis udostępniła nasza redakcyjna koleżanka Ela 🙂

Smacznego!!!

Składniki na biszkopt:

3 jajka

1/2 szklanki maki

1/2 szklanki cukru

1/2 łyżeczki proszku do pieczenia

warstwa serowa:

500 g serka trzykrotnie mielonego

4 żółtka

3/4 szklanki cukru pudru

1 kostka masła

2 galaretki cytrynowe rozpuszczone w 2 szklankach wody

pianka niebieska:

4 białka

3/4 szklanki cukru

1 galaretka turkusowa

wierzch:

galaretka niebieska

Przygotowanie:

1. Biszkopt:

Białka ubić z cukrem, ubijając dodawać po żółtku. Wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem i delikatnie

wymieszać. Piec około 20 minut w 170*C, przestudzić.

2. Masa serowa:

Miękkie masło utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami. Ucierając dodać ser. Na końcu dodać płynne ale

wystudzone galaretki. Tężejącą masę wylać na biszkopt i odstawić do lodówki, aż całkiem stężeje.

3. Galaretkę rozpuścić w szklance wody, wystudzić. Białka ubić z cukrem na sztywną pianę. Do piany

delikatnie wmieszać tężejącą, ale jeszcze płynną galaretkę. Całość wyłożyć na warstwę serową.

4. Na wierzch:

Galaretkę rozpuścić w 1,5 szklanki wody, wylać na zastygłą piankę. Włożyć do lodówki co najmniej na

godzinę.