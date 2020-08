Ratunek dla drzew w czasie suszy

Miasto Stalowa Wola zdecydowało się na zakup specjalnych worków do podlewania, które pomogą zieleni miejskiej przetrwać upały i suszę.

– Ze względu na przedłużającą się suszę, postanowiliśmy wypróbować worki do nawadniania posadzonych drzew rosnących na utwardzonej powierzchni. Worki do nawadniania są od wielu lat wykorzystywane za granicą. Będziemy przyglądać się temu, jak na nowe rozwiązanie reagują drzewa. Myślę, że o pierwsze wnioski będziemy mogli pokusić się za dwa tygodnie. Jeśli wszystko potoczy się pomyślnie, nie wykluczamy dalszych zakupów – mówi Renata Knap Zastępca Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Miasto kupiło 50 toreb, część została już zamontowana. Worki do nawadniania drzew tworzą niezależny system nawadniania kroplowego, worek jest ręcznie napełniany wodą, która jest stopniowo uwalniana w ciągu kilku godzin. Użycie torby to oszczędność w porównaniu do kosztów automatycznego systemu nawadniania, zastępuje go też w miejscach, w których jego użycie jest nieodpowiednie lub niemożliwe. Torba wykonana jest z trwałego materiału, jej objętość wynosi 75-80 litrów.