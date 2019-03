Rajd Dolnego Sanu powraca do macierzy

W najbliższą sobotę odbędzie się w Stalowej Woli XII Rajd Dolnego Sanu. Zawodnicy rywalizujący na dłuższej, 50-km trasie, walczyć będą o punkty do Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na Orientację.

Bazą zawodów, którą organizuje znany stalowowolski „ekstremalny rajdowiec” Hubert Puka, będzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki. Zawodnicy będą mieć do wyboru dwie trasy, dłuższą – 50 km i o połowę krótszą – 25 km.

Na trasę TP 50 uczestnicy rajdu wystartują w sobotę, 16 marca o godzinie 9. Limit czasowy wynosi 15 godzin. W tym czasie zawodnicy, chcący być sklasyfikowani, muszą dotrzeć do mety. Godzinę później wyruszą zawodnicy zgłoszeni do trasy TP 25. Na obu trasach znajdować się będzie po 20 punktów kontrolnych. Na dłuższej każdy z uczestników będzie miał do zaliczenia 17 dowolnie wybranych punktów, na krótszej 10. Jedynym kryterium klasyfikacyjnym będzie czas na mecie, powiększony o ewentualne kary czasowe.

– Start i meta zlokalizowana będą przy ul. 1 Sierpnia przy torach, w pobliżu „budowlanki”. Obie trasy nie są zbyt wymagające, nietrudne pod względem nawigacyjnym i raczej szybkie, ponieważ zlokalizowane są na płaskim terenie. Suma przewyższeń na TP 50 wynosi około +160/+ 180, w zależności od wariantu. Jedynie, czego można się obawiać, to deszczu i wiatru, bo one mogą być największym wrogiem dla każdego uczestnika.

Zgłaszać się do tej imprezy można do piątku, 8 marca. Warunkiem dopuszczenia do startu jest ukończone 18 lat i złożenie organizatorom pisemnego oświadczenia o starcie w maratonie na własną odpowiedzialność oraz o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Osoby niepełnoletnie mogą wystartować po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego.

Więcej na temat Rajdu Dolnego Sanu na stronie organizatora www. dolnysan.wordpress.com

