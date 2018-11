Radomyśl dla Niepodległej

[ZDJĘCIA] Nazwiska 90 legionistów z terenu gminy Radomyśl nad Sanem znalazły się na pomniku, który stanął na radomyskim Dużym Rynku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczyste odsłonięcie monumentu odbyło się 11 listopada.

Świętowanie 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczęło się w gminie Radomyśl nad Sanem w sobotę, 10 listopada. Tego dnia delegacje złożyły kwiat pod pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej, Krzyżem Powstańców Styczniowych, Tablicą Katyńską, mogiłą księdza Eugeniusza Okonia, mogiłą Powstańców Styczniowych i Legionistów, Tablicą Legionistów Radomyskich i Tablicą gen. Władysława Sikorskiego.

Wieczorem w Sali widowiskowej urzędu gminy odbył się patriotyczny koncert „niepodległe nuty”, zorganizowany przez Grono Młodzieży Ziemi Radomyskiej.

W niedzielę, 11 listopada, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia w Radomyślu nad Sanem odprawiono uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy obchodów wysłuchali programu słowno-muzycznego przygotowanego przez uczniów PSP w Radomyślu nad Sanem oraz koncertu Radomyskiej Orkiestry Dętej.

Dalsza część uroczystości odbyła się na Małym Rynku, gdzie złożono wieńce pod pomnikiem pamięci „Poległym i zaginionym w wojnie światowej 1914-1920 z Radomyśla.

Kulminacyjnym momentem było odsłonięcie i poświęcenie pomnika na Dużym Rynku. Przy dźwiękach hymnu Polski zagranego przez Radomyską Orkiestrę Dętą, wciągnięto na maszt flagę państwową, którą wójt Jan Pyrkosz otrzymał od prezydenta RP Andrzeja Dudy. Pomnik odsłonili Izabela Chudy, Jan Pyrkosz, Tadeusz Jędrzejowski, Zygmunt Janoszek, Julian Geneja, Marek Pater i Sylwester Chmielowiec. Monument poświęcił ks. kan. Józef Turoń.

Pomnik powstał z inicjatywy Izabeli i Mariana Chudych z Radomyśla. Monument symbolizuje orła. Jego trzon stanowi autentyczny słup graniczny z zaboru austriackiego. Po bokach znajdują się dwie granitowe tablice z nazwiskami 90 legionistów z Radomyśla, Antoniowa, Chwałowic, Witkowic, Pniowa, Nowin, Dąbrowy Rzeczyckiej i Żabna.

Ich nazwisk na próżno szukać w podręcznikach historii i historycznych monografiach. – Ale oni są naszymi bohaterami, ponieważ pochodzą z tej ziemi, z miejscowości, które tworzą obecnie naszą wspólnotę samorządową – gminę Radomyśl nad Sanem. I poprzez inicjatywę budowy tego pomnika, chcemy uczcić ich pamięć. Aby ci, co po nas nastąpią, mieli pamiątkę ich heroizmu. Oni szli do Legionów. Wielu z nich nie powróciło do swoich domów – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.