Radna Butryn przewodniczącą komisji rewizyjnej

Na ostatniej sesji radni miejscy po raz drugi podeszli do tematu wyboru składu i przewodniczącego komisji rewizyjnej. Komisja będzie składać się z 7 radnych, 4 z klubu Prawa i Sprawiedliwości i 3 z klubu Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe. Przewodniczyć obradom będzie radna Renata Butryn.

Ostatnim punktem poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej był wybór składu komisji rewizyjnej oraz jej przewodniczącego. Osiem z dziewięciu komisji stałym zostało powołanych na sesji 3 grudnia. Co do składu komisji rewizyjnej radni wówczas nie doszli do porozumienia, dlatego temat musiał pojawić się na kolejnej sesji.

Ostatecznie przy 21 głosach „za” przegłosowano członkostwo w komisji rewizyjnej, w skład której weszli: Renata Butryn, Andrzej Szymonik, Damian Marczak, Lucjan Małek, Andrzej Kochan, Łukasz Durek, Paulina Miśko. Przewodniczącą została Renata Butryn stosunkiem głosów 17 „za” i 4 „wstrzymującymi się” (Łukasz Durek, Paweł Madej, Jan Sibiga, Stanisław Sobieraj). Podczas głosowania nieobecnych było 2 radnych: Mariusz Bajek i Jerzy Augustyn.