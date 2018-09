Pszczelarze spotkali się w Stalowej Woli

[Zdjęcia] Za nami 5. edycja Forum Pszczelarskiego o nazwie „Stalowa pszczoła nie istnieje” organizowanego przez powiat stalowowolski. 21 września w siedzibie Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli, zgromadziły się autorytety w dziedzinie pszczelarstwa z całego kraju.

– Jest to już nasze piąte forum. W tym roku podobnie zresztą jak w latach poprzednich, zapisało się ponad 300 osób i zmuszeni byliśmy kilkudziesięciu z nich odmówić, ze względu na brak możliwości technicznych. Forum jest skierowane przede wszystkim do pszczelarzy, jak również do lekarzy weterynarii i do osób związanych z pszczelarstwem, takich jak rolnicy czy dystrybutorzy środków ochrony roślin – mówi Janusz Sudoł, powiatowy lekarz weterynarii w Stalowej Woli.

Zagadnienia poruszane przez wykładowców dotyczyły między innymi: chorób pszczół, jakości miodu, wosku, problemu stosowania środków ochrony roślin w rolnictwie i ich wpływu na populację pszczół.

Na uczestników piątkowego forum oprócz ciekawych wykładów przygotowanych przez naukowców reprezentujących środowisko akademickie czekała również wystawa sprzętu pszczelarskiego i preparatów weterynaryjnych…

Więcej na ten temat przeczytasz w czwartkowym, papierowym wydaniu SZTAFETY – nr 39 (27.09.2018)