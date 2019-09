Przyszedł czas na las! Naklejki ścienne z tajemniczą, dziką przyrodą

Przyzwyczajeni do szybkiego tempa życia często zapominamy o tym, że gdzie indziej czas płynie zupełnie inaczej… Szum zieleni, trzask szyszek pod nogami, zapach igliwia i smak jagód – wszystkie te bodźce działają uspokajająco oraz wyciszająco. Tajemniczy las jest więc miejscem ukojenia, obszarem, na którym żyją rozmaite zwierzęta, ale i wróżki, a także elfy, występujące w mitologii nordyckiej, jak również w twórczości Tolkiena czy Goethego. Jeśli chcesz wybrać się do niezwykłego gaju, choćby w wyobraźni, udekoruj pokój za pomocą dodatków takich jak wertykalna roślinna kompozycja czy naklejki ścienne las brzozowy . O tym, jak wkomponować w wystrój domu tego rodzaju dodatki, opowie nasz ekspert.

W królestwie zwierząt i w świecie magicznych stworzeń – naklejki las dla dzieci

W zależności od upodobań i usposobienia twojego malucha, możesz wybrać do jego pokoju ozdoby kojarzące się z lasem i jego magiczną atmosferą. Interesujące i pobudzające wyobraźnię dziecka mogą być zarówno realistyczne przedstawienia gaju i dzikich zwierząt, jak i fantastyczne wzory malowane, rysowane czy wykonane innymi technikami. Naklejki ścienne las to wyjątkowe zaproszenie do zabawy. Ozdoba w jasnych kolorach może spowodować, że małe wnętrze optycznie wyda się większe. Wybierając dekoracje do pokoju malucha, zwróć uwagę na lasy w bajkach i nawiąż do nich poprzez odpowiednie grafiki.

Możesz również zainspirować się wyjazdami i campingami z dzieckiem i wprowadzić do jego przestrzeni mały namiot lub wigwam. Świetnym uzupełnieniem pomieszczenia, w którym pojawi się tego rodzaju element, będą naklejki z lasem przyklejone na ścianie, fluorescencyjne nalepki z gwiazdami na suficie oraz oryginalny zegar, który wybija godziny i wówczas słyszymy odgłosy wydawane przez dzięcioła, wilgę, drozda i szpaka oraz każdego innego ptaka. Takie „ptasie radio” z pewnością wzbudzi zainteresowanie.

Stylowi włóczykije i romantycy

Niekończące się drogi prowadzące daleko w knieje to nie tylko domena romantyków i marzycieli. Leśne pejzaże docenią też osoby o mentalności wędrowca. Jeśli chcesz, by twoje mieszkanie stało się bazę wypadową, azylem i wyciszającą przestrzenią, do której wraca się po ciężkim dniu, wykorzystaj wielkoformatowe naklejki ścienne las lub mniejsze ozdoby związane z motywem drzew czy łąk, uzupełniające wystrój wnętrza.

Dla osób, które chcą przearanżować pokój i lubią przyrodę oraz polskie brzozowe gaje, o których rozpisywał się nasz wieszcz – Adam Mickiewicz, do wyboru jest szeroka gama kolorystyczna. W tym roku najmodniejsze zestawienia to np. orzechowy brąz z rubinową czerwienią, ciemna szarość z ochrą i tonami miodowymi, śliwkowy fiolet i ceglasty pomarańcz. Must have to także intensywna zieleń czy granat i ich przygaszone lub rozbielone wersje. Jeśli zastosujmy je w swoich wnętrzach, ożywimy przestrzeń i dodamy jej lekkości. Zainspirujmy się też stylistyką rustykalną i wykorzystajmy naturalne materiały tj. drewno, kamień, bawełnę, wełnę albo len. Wzorzyste narzuty, makatki czy kilimy ocieplą przestrzeń i sprawią, że pokój nabierze przytulnego charakteru i będziemy czuć się w nim lepiej, szczególnie w mroźne zimowe dni – radzi ekspert.

Las na salonach i nie tylko…

Wspomniana przez eksperta kolorystyka z powodzeniem znajdzie zastosowanie także w bardziej miejskich – industrialnych wnętrzach, a także w przestrzeniach w stylu glamour. Połączenie elementów natury i wytworów człowieka (mebli ze sztucznych materiałów, upcyklingowych dodatków itd.) obecnie święci trumfy na salonach.

Zapunktuj elegancją, zestawiając barwy kamieni szlachetnych ze złotem i czernią. Pokuś się o odrobinę luksusu i połącz błyszczący żyrandol z kryształkami z naklejką z lasem w odcieniach butelkowej zieleni czy też granatu. Do eklektycznego pokoju z domieszką stylu glamour pasują metalowe lub szklane blaty albo stolik kawowy wykonany z tym materiałów na cieńszych nóżkach. Jeśli dodasz więcej przezroczystych akcentów np. loftowe szklone drzwi, zyskasz ciekawy efekt trójwymiarowości i przejrzystości rodem z ulic Mediolanu czy Nowego Jorku.

Naklejka na ścianę przedstawiająca drzewa bądź liście jest bardzo trendy, zarówno w przestrzeniach mieszkalnych, jak i komercyjnych. Wyciszająca ozdoba z lasem we mgle sprawdzi się w gabinecie, w poczekalni lub w domowym biurze.

Im kształt lasu bardziej prosty czy abstrakcyjny, tym bardziej dekoracja pasować będzie do pomieszczeń minimalistycznych i zgeometryzowanych. Prosta w swej formie naklejka z lasem brzozowym, ze względu na oszczędne zestawienie bieli i czerni, sprawdzi się doskonale w stonowanych wnętrzach. Taka dekoracja nie przytłacza i może sprawić, że pomieszczenie wyda się wyższe (dzięki pionowo ułożonym pniom drzew). Jeśli w pokoju dominuje jeden kolor, jak również występuje kilka barw uzupełniających, należy wybrać dekorację, która pasuje kolorystycznie do odcieni występujących w pomieszczeniu – radzi ekspert.