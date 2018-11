Przypomnieli postać „Bożej Przemytniczki”

„Przede wszystkim Polska – nadanie Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice” imienia Rodziny Mireckich” to nazwa cyklu, w ramach którego, społeczność Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej w Racławicach wspominała rodzinę Mireckich. Bohaterką jednego ze spotkań była Maria Mirecka – Loryś.

Maria była siódma z rodzeństwa Mireckich. Urodziła się 7 lutego 1916 r. w Ulanowie. W 1937 r. ukończyła gimnazjum w Nisku i rozpoczęła studia na Wydziale Prawa UJK we Lwowie. Była aktywną działaczką Młodzieży Wszechpolskiej. Od początku okupacji zaangażowana w działalność w narodowej konspiracji. Od wiosny 1940 r. komendantka Narodowej Organizacji Wojskowej Kobiet (NOWK) w powiecie niżańskim, a od jesieni tego roku komendantka NOWK w Okręgu Rzeszowskim i jednocześnie kierownik sekcji kobiecej w zarządzie Okręgu Rzeszowskiego SN. Krótko również kurierka KG NOW. Używała pseudonimu „Marta”. Po scaleniu NOW z AK Maria Mirecka, awansowana do stopnia kapitana, została komendantką Wojskowej Służby Kobiet w Podokręgu AK Rzeszów. Wiosną 1945 r. mianowana komendantką główną Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet (NZWK). Wznowiła jednocześnie studia prawnicze na UJ. Została aresztowana 1 VIII 1945 r. na dworcu kolejowym w Nisku. Po wstępnym przesłuchaniu w niżańskim PUBP przewieziono ją do WUBP w Rzeszowie. Stąd po kilkudniowym śledztwie trafiła do MBP w Warszawie, a następnie do więzienia na placu Inwalidów w Krakowie (w więzieniu tym przebywali wówczas jej bracia: Leon i Kazimierz z żoną Stanisławą). Na mocy amnestii została zwolniona 1 IX 1945 r., lecz zagrożona ponownym aresztowaniem, w grudniu 1945 r. opuściła Polskę, podając się za obywatelkę Luksemburga. Wyjechała we wspomnianym już transporcie wraz z grupą kilkunastu działaczy narodowych. Przez Czechy i Niemcy dotarła do obozu II Korpusu gen. W. Andersa pod Ankoną. Tutaj poznała swego przyszłego męża, oficera rezerwy Henryka Lorysia.

Od lat 70. wraz z siostrą Heleną wielokrotnie wyjeżdżała do Związku Sowieckiego, głównie w odwiedziny do pracującego na Ukrainie ks. Bronisława, przemycając dewocjonalia dla jego parafian. Z tamtych czasów – wspomina – pozostał nam z siostrą przydomek „Przemytniczki Boże”. Obie jeździły na Wschód również po rozpadzie „imperium zła”, tym razem z pomocą dla naszych rodaków, przywożąc im ubrania, żywność i zebrane wśród Polonii pieniądze. W grudniu 1999 r. została wiceprzewodniczącą Rady Naczelnej SN. Odznaczona Krzyżem Zasługi, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim. Prezydent RP Lech Kaczyński 3 V 2006 r. wręczył jej Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski.

Podczas spotkania w „Arce” poświęconego Marii Mireckiej – Loryś sala kameralna KDK zamieniła się w salę kinową, do której zaproszono gości i młodzież z Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice” na projekcję filmu pt. „O Rodzinie Mireckich”, zrealizowanego przez Telewizję Kablową Stella ze Stalowej Woli. W filmie przedstawiono wiele ciekawych momentów z życia rodziny Mireckich, a przede wszystkim wydarzenia, w których uczestniczyła Pani Maria i wywiad przeprowadzony w Jej rodzinnym domu w Racławicach, podczas którego wspomina o działalności konspiracyjnej swojego rodzeństwa. W filmie wykorzystano fragmenty dotyczące wystawy „Żołnierze Wyklęci. Antykomunistyczne podziemie na Rzeszowszczyźnie po 1944 roku”, prezentowanej na przełomie września i października 2010 roku w Katolickim Domu Kultury „ARKA”. Podczas jednego z spotkań, młodzież miała możliwość spotkać się z panią Marią, z żywym świadkiem historii tego trudnego okresu dla Polaków.

Maria Mirecka – Loryś wielokrotnie gościła w Katolickim Domu Kultury „Arka” im. św. Jadwigi w Racławicach. Ponadto w dniu 16 lutego 2018 r. na prośbę Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Racławice”, dyrektora Katolickiego Domu Kultury „Arka” im. Świętej Jadwigi Królowej wraz z wychowawcami, rodzicami, dziećmi i młodzieżą, wyraziła zgodę na przyjęcie zaszczytnego imienia Rodziny Mireckich przez Zespół Pieśni i Tańca „Racławice”. 5 kwietnia 2018 r . Pani Maria Mirecka Loryś gościła w KDK „Arka” i uroczyście odczytała Akt Nadania Imienia Rodziny Mireckich Zespołowi Pieśni i Tańca „Racławice”, wspominając działalność, zaangażowanie swojego rodzeństwa w służbie Ojczyźnie.

Na zakończenie spotkania, w hołdzie Marii Mireckiej – Loryś oraz wszystkim braciom i siostrom Mireckim, Daria z grupy wokalnej „Bemoll ARKA”, wykonała pieśń patriotyczną „Śpiewka 1920”. Spotkanie prowadziła Anna Zbrożyna Tutak, która podkreśliła, że partnerem projektu jest Województwo Podkarpackie.