Przyjeżdża Legionovia. Kibice mogą wejść na stadion

Przed nami mecz II ligi Stal – Legionovia. Spotkanie odbędzie się w sobotę, 20 czerwca na stadionie PCPN w Stalowej Woli. Początek godz. 17. Na trybunach będzie mogło zasiąść blisko 950 widzów (25 procent całkowitej pojemności stadionu).

To, że jedenastka z Legionowa zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli, ze stratą 12 „oczek” do zespołów będących w bezpiecznej strefie, wcale nie znaczy, że jest to łatwy przeciwnik. O tym, że nie wolno lekceważyć piłkarzy trenera Bogdana Jóźwiaka, który pracuje z tą drużyną od grudnia ubiegłego roku, przekonał się ostatnio GKS Katowice, a tydzień wcześniej Widzew. Z „gieksą” Legionovia zremisowała u siebie 2:2, a z Łodzi przywiozła komplet punktów. Wygrała także w Polkowicach, gdzie bardzo trudna o jakąkolwiek zdobycz punktową.

Stal powinna być w sposób szczególny uczulona na zespół z Legionowa. W sezonie 2015/16 Legionovia rozgromiła przy Hutniczej nasz zespół 5:0. Trenerem Legionovii był wtedy Ryszard Wieczorek, a nasz zespół prowadził Ryszard Kuźma. Trzy bramki dla przyjezdnych w tym „historycznym” dla stalowowolskiego klubu meczu, zdobył Rafał Wolsztyński – od dwóch lat napastnik Widzewa. Po jednym trafieniu zanotowali: Hubert Tylec i Jarosław Wieczorek z rzutu karnego. Dla Stali „jedenastki” nie wykorzystał Bartłomiej Bartosiak.

W tym samym sezonie w pierwszym meczu, także trzy punkty zainkasowała Legionovia. Wygrała u siebie 2:0, strzelając obydwa gola w osłabieniu – czerwoną kartkę przy stanie 0:0, zobaczył chorwacki obrońca, Leon Leuštek.

Ogółem Stal spotykała się w lidze z Legionovią 11 razy. Po raz pierwszy w sezonie 2013/14. Stal pokonała w domu beniaminka II ligi 2:0. Obie bramki zdobył, obecnie dyrektor sportowy Stali, Wojciech Fabianowski. W innych meczach rozgrywanych później w Stalowej Woli nasza drużyna odniosła jedno zwycięstwo, raz zremisowała i raz przegrała. Jedną wygraną zanotowali stalowcy także w meczu rozgrywanym na Stadionie Miejskim w Rzeszowie.

Łącznie we wszystkich 11 meczach w II lidze, nasza drużyna była górą w 5 spotkaniach, dwa zakończyły się remisem, a cztery porażką. Bilans bramkowy jest korzystniejszy dla Legionovii 13:12.

W sierpniu 2018 ekipa z Legionowa była rywalem Stali w Pucharze Polski. Na IzoArenie w Boguchwale „zielono-czarni” przegrali 2:3, mimo że przez godzinę wygrywali 2:0. Wszystkie bramki dla gości zdobył Piotr Krawczyk.

Natomiast w tym sezonie, jesienią w meczu w Legionowie, Stal wygrała 1:0. Bramkę zdobył w 89. minucie Piotr Witasik, a po raz pierwszy poprowadził nasz zespół trener Szymon Szydełko.