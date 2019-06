Przyjdź na wieczór autorski Krzysztofa Kwasiżura

Miejska Biblioteka Publiczna im. Melchiora Wańkowicza oraz Stowarzyszenie Literackie „Witryna” w Stalowej Woli zapraszają na spotkanie autorskie z Krzysztofem Kwasiżurem. Literat pragnie zaprezentować czytelnikom „Wrzosowisko. Poemat podkarpacki”.

– Przygotowując się do pisania niniejszego poematu, a także w trakcie jego pisania skrupulatnie sprawdzałem realia historyczne, geograficzne i przeniosłem je do poematu „Wrzosowisko”. Jednak nie zmienia to faktu, iż legenda o niebieskiej wstążce i zatopionym w bagnie mieście z którego przyszła pomoc dla wioski – to jedynie legenda, którą usłyszałem w dzieciństwie. W kwestii technicznej – nie chciałem pisać klasycznego, typowego poematu w realiach Podkarpackich, a uważając, że formuła poematu nieco się zestarzała i chcąc jednocześnie zachować „tchnienie wieków” jakie poemat daje – opracowałem własny sposób rymowania (bliżej mu do prozy, niż poezji) i własny system narracji – czytamy w posłowiu do poematu.

Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca, o godzinie 18, w sali bankietowej budynku biblioteki przy ul. ks. J. Popiełuszki 10.