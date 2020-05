Przetarg na rewitalizację rynku w Rozwadowie na przełomie lipca i sierpnia

Nowy przetarg na rewitalizację rynku w Rozwadowie zostanie ogłoszony na przełomie lipca i sierpnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie przetargu ma nastąpić we wrześniu. Jeżeli uda się wyłonić wykonawcę to realizacja inwestycji rozpocznie się na jesieni br. Na efekt końcowy trzeba będzie zaś poczekać do połowy 2022 roku.

Zeszłoroczny przetarg na rewitalizację rynku w Rozwadowie został unieważniony ponieważ złożone przez wykonawców oferty znacząco przekraczały finansowe możliwości miasta. Stalowowolski magistrat zdecydował się na ponowną analizę rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych posiadanej dokumentacji projektowej.

– Mamy pewne opóźnienie w temacie rewitalizacji Rozwadowa. Wynika to z analizy pierwszego przetargu, który był ogłoszony. Podjęliśmy decyzję o dodatkowych zmianach w projekcie płyty rynku w Rozwadowie. Do końca maja ten projekt zostanie zakończony, zmiany materiałowe wpłyną na potanienie tego projektu z punktu widzenia realizacyjnego – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Zaktualizowany projekt ma wprowadzić także nowe rozwiązania sanitarne związane z odprowadzaniem wody oraz uwzględnić głosy mieszkańców dotyczące ochrony zieleni i maksymalnego ograniczenia wycinki znajdujących się na rewitalizowanym terenie drzew.

– Rewizji został również poddany plac zabaw na płycie rynku, tak aby jeszcze lepiej korespondował z historyczną tożsamością tego miejsc – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny. Poprawiony projekt poddany zostanie opinii konserwatorskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego.