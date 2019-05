Przenieście morze do… Niska!

Świetny start w 37 Lake Garda Meeting Optimist we Włoszech – największych na świecie regatach jachtów klasy Optymist, zanotowali zawodnicy powstałej w 2010 roku, Szkoły Żeglarstwa Jacht Klub Nisko. W kategorii Cadet, Tomasz Tęcza zajął w klasyfikacji generalnej piąte, a Mikołaj Waszkiewicz szóste miejsce.

Wychowankowie trenera Mateusza Źródłowskiego mają po dziewięć lat, żeglarstwo pokochali dwa lata temu, a w ubiegłym roku zaliczyli pierwsze zawody. W Italii w kategorii Cadet wystartowało 100 łódek, podzielonych według umiejętności i stażu poszczególnych zawodników na dwie klasy: złotą i srebrną. Niżanie rywalizowali w tej drugiej grupie, liczącej 44 zawodników i zawodniczek, i spisali się fantastycznie. Jeszcze rok temu, ani trener Źródłowski, a już na pewno jego podopieczni, nie myśleli w ogóle o jakichkolwiek regatach w Polsce, a wybrali się do Włoch na największe zawody Optymistów na świecie i toczyli wyrównaną walkę z rówieśnikami, którzy morze widzą z okien swoich domów…

Na Gardzie lepiej od Tomka i Mikołaja żeglowali tylko: Brytyjka Madelaine Greaves, Włoch Pietro Gainelli, Szwed Alexander Forssen Gavellfalt i Australijczyk William Murphy. Na miejscu dziewiątym ukończyła zawody Alicja Saj z Yacht Klubu Stal Gdynia. Klasyfikowano 44 zawodników.

Z zespołu zawodników reprezentujących Polskę w grupie Cadet, niżańscy żeglarze uplasowali się na trzecim i czwartym miejscu.

– Uważam, że to ogromny sukces, pozwalający z wielkim optymizmem patrzeć w przyszłość – mówi Mateusz Źródłowski, u którego aktualnie trenuje w sekcji siódemka młodych adeptów żeglarstwa. – Nie byłoby go jednak, gdybyśmy nie otrzymali odpowiedniego wsparcia finansowego od władz Gminy i Miasta Nisko, od firmy Unimark z siedzibą w Wadowicach i firmy Hydrowit. Wielkie podziękowania należą się także Stowarzyszeniu Jacht Klub Kotwica Tarnobrzeg za ogromną pomoc w organizacji wyjazdu i pobytu we Włoszech. Bo trzeba wiedzieć, że taki wyjazd to spore przedsięwzięcie logistyczne. Dlatego, raz jeszcze, serdecznie wszystkim dziękujemy.

W niedzielę niżańscy młodzi żeglarze wyruszyli ze swoimi łódkami w znacznie krótszą od tej „włoskiej”, liczącej 1300 km w jedną stronę, trasę, ale też na brak kilometrów do pokonania, narzekać na pewno nie będę. Pojechali do Pucka na mistrzostwa Polski.

– W poniedziałek rozpoczyna się zgrupowania klubów uczestniczących w mistrzostwach i pierwsze treningi. Na co nas stać? Z jakimi nadziejami jedziemy? Trudno powiedzieć. Do tej pory zgłosiło się 250 łódek i samo to pokazuje, jak wielka będzie konkurencja. Wierzę, że i tym razem godnie będziemy reprezentować nasze żeglarskie stowarzyszenie i Nisko – powiedział Mateusz Źródłowski.

