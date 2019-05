Jestem właścicielem mieszkania w bloku stojącym na gruncie oddanym mi kiedyś w użytkowanie wieczyste. Czy muszę przekształcić użytkowanie wieczyste we własność i czy warto przekształcić użytkowanie wieczyste we własność?. Jak przekształcić użytkowanie wieczyste w prawo własności? – pytają czytelnicy „Sztafety”.

1 stycznia 2019 r. prawo wieczystego użytkowania gruntów, na których stoją nasze mieszkania i domy, zostało przekształcone we własność. Wynika to z ustawy z 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Oznacza to, że tu nie ma już miejsca na żaden wybór. Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność dokonało się automatycznie i jest już faktem. Dotychczasowi użytkownicy wieczyści z dniem 1 stycznia 2019 r. stali się z mocy prawa współwłaścicielami gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe. Oznacza to, że przekształcenie jest obowiązkowe i automatyczne. W praktyce nie wymaga też dokonywania jakichkolwiek czynności, poza obowiązkiem uregulowania w przyszłości opłaty przekształceniowej.

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego

Każdy właściciel uwłaszczonej nieruchomości do 31 grudnia 2019 r. powinien otrzymać z odpowiedniego urzędu zaświadczenie potwierdzające przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Zaświadczenie takie otrzymamy od: starosty –gdy grunt stanowi własność Skarbu Państwa; wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu albo zarządu województwa –gdy grunt stanowi własność jednostek samorządu terytorialnego; dyrektora oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału regionalnego Agencji Mienia Wojskowego – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonują te podmioty; dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) – w przypadku gruntów, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonuje ten podmiot.

Zaświadczenie otrzymamy „z urzędu”. Oznacza to, że nie musimy podejmować żadnych czynności. Jeśli nie chcemy czekać do 31 grudnia 2019 r. na wydanie zaświadczenia o przekształceniu, to już teraz możemy złożyć wniosek o jego wydanie. Jego wydanie potrwa wówczas do 4 miesięcy, a w wyjątkowych przypadkach (gdy odpowiednio wniosek uzasadnimy, np. tym, że zamierzamy sprzedać mieszkanie) do 30 dni od dnia złożenia wniosku. Zaświadczenie „z urzędu” wydawane jest bezpłatnie, natomiast zaświadczenie „na wniosek” wiąże się z koniecznością uiszczenia 50 zł opłaty skarbowej.

Zaświadczenie jest potwierdzeniem przekształcenia użytkowania wieczystego we własność i zawiera informację o wysokości i terminach opłaty przekształceniowej, a także zasady realizacji opłaty jednorazowej. Zaświadczenie odpowiedni urząd dostarczy też do sądów rejonowych w celu dokonania w księdze wieczystej wpisu o przekształceniu i opłacie przekształceniowej.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Do czasu zakończenia postępowania ustalającego wysokość i okres wnoszenia opłaty, opłata wnoszona jest w wysokości wskazanej w zaświadczeniu. Ustalona w postępowaniu wysokość opłaty obowiązuje od dnia przekształcenia.

Kto będzie mógł skorzystać z przekształcenia

Przekształcenie dotyczy wyłącznie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami: mieszkalnymi jednorodzinnymi; mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne; o których mowa powyżej wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z przekształcenia zostały wyłączone grunty: zabudowane na cele mieszkaniowe, położone na terenie portów i przystani morskich; oddane w użytkowanie wieczyste na podstawie ustawy z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Opłata przekształceniowa

Zgodnie z ustawą, wszyscy właściciele uwłaszczonej nieruchomości są zobowiązani do uiszczania przez 20 lat co roku (zawsze do końca marca) opłaty przekształceniowej, której rata będzie równa dotychczasowej opłacie rocznej użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia, czyli 1 stycznia 2019 r.

Termin wnoszenia opłaty przekształceniowej wyznaczono na 31 marca każdego kolejnego roku, z tym że termin płatności raty za rok 2019 został przesunięty na 29 lutego 2020 r. Przesuniecie to jest podyktowane rocznym okresem wydawania zaświadczeń o przekształceniu. Co ważne, raty opłaty przekształceniowej gminy będą mogły aktualizować, jednak nie częściej niż raz na 3 lata i tylko o wskaźnik inflacji GUS.

Warto pamiętać, że w przypadku wystąpienia problemów z uiszczeniem opłaty przekształceniowej, właściciel uwłaszczonej nieruchomości może złożyć w odpowiednim urzędzie wniosek o rozłożenie rocznej opłaty na raty lub zmianę terminu jej wniesienia, nieprzekraczający jednak danego roku kalendarzowego. Wniosek należy złożyć nie później niż 2 tygodnie przed końcem marca, a więc przed terminem corocznego terminu płatności.

W przypadku uregulowania całej należności z tytułu opłaty przekształceniowej właściciel uwłaszczonej nieruchomości otrzymuje z odpowiedniego urzędu zaświadczenie o całkowitej spłacie. Dokument należy złożyć w wydziale ksiąg wieczystych sądu rejonowego w celu wykreślenia wpisu roszczenia o należności z tytułu opłaty przekształceniowej.

Bonifikata

Zamiast dokonywania płatności opłaty przekształceniowej przez 20 lat można skorzystać ze znacznej bonifikaty i dokonać tzw. opłaty jednorazowej. W przypadku jednorazowej spłaty całej należności z tytułu opłaty przekształceniowej, ustawodawca przewidział, w przypadku gruntów należących do Skarbu Państwa znaczną, bo aż 60-proc. bonifikatę. Maksymalny wymiar tej bonifikaty obowiązywać będzie jednak tylko w pierwszym roku po przekształceniu, w kolejnych latach wymiar tej bonifikaty będzie redukowany corocznie o 10 punktów procentowych. W przypadku, gdy opłata jednorazowa zostanie wniesiona w szóstym roku po przekształceniu, jej wysokość wynosić będzie 10%. Od siódmego roku bonifikaty nie będą już naliczane. Oznacza to, że w sytuacji, gdy grunt jest państwowy, a spłata nastąpiłaby w pierwszym roku po przekształceniu użytkowania wieczystego, z automatu należy się 60% opust. Jednak w kolejnych 5 latach wysokość bonifikaty będzie malała o 10 pkt. procentowych z każdym rokiem.

Z kolei, w przypadku gruntów samorządowych, to gminy, powiaty czy województwa określają wysokość takiej ulgi i zadecydują o tym, czy w ogóle bonifikata będzie przysługiwać, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Oznacza to, że w pewnych sytuacjach bonifikata może być znacznie bardziej atrakcyjna, niż w przypadku gruntów Skarbu Państwa, a w innych może nie być jej wcale.

Jak widać, wysokość bonifikaty zależeć będzie w zasadzie od dwóch czynników: czyją własnością był dotąd grunt; kiedy i ile możemy zapłacić opłatę przekształceniową.

Wniosek o bonifikatę z tytułu jednorazowej spłaty należności za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność należy zgłosić na piśmie, po otrzymaniu zaświadczenia o przekształceniu gruntu. Po wniesieniu wszystkich opłat albo opłaty jednorazowej dostaniemy od gminy kolejne zaświadczenie o całkowitej spłacie należności. Trzeba je wysłać do sądu razem z wnioskiem o wykreślenie z księgi wieczystej odpowiedniego wpisu roszczenia o opłatę.

