Przedślubna lista zadań – sprawdźcie, czy wszystko załatwione!

Złagodzenie restrykcji dotyczących wesel z pewnością jest dobrą wieścią dla wielu par młodych, planujących w tym roku wziąć ślub. Po okresie oczekiwania i niepewności ruszyły więc przygotowania. Sprawdźcie, czy wszystko macie już dopięte na ostatni guzik!

Zgodnie z decyzją, od 6 czerwca mogą odbywać się wesela. Warunek – liczba gości nie może przekraczać 150 osób. Podczas wesela nie trzeba nosić maseczek ochronnych, ale należy zachować wszelkie środki ostrożności rekomendowane przez sanepid.

Serwis Fixly, który pomaga znaleźć sprawdzonego specjalistę w branży usługowej, w tym także ślubnej, przygotował weselną checklistę. Przeczytajcie i sprawdźcie, czy coś zostało Wam do zrobienia!

1. Muzyka

Najczęściej zatrudnia się zespoły weselne, kapele biesiadne lub DJów. Kogo wybrać? Zależy, czy oczekujecie muzyki granej na żywo, czy wolicie oryginalne wersje utworów. W tej kwestii swoją rolę odgrywa cena. Nie jest tajemnicą, że usługi kilkuosobowej orkiestry weselnej będą droższe niż DJa. Jeśli jednak nie ogranicza Was budżet, to pozostaje dopasować muzykę do swoich preferencji i pożądanego klimatu wesela.

2. Fotograf

Zdjęcia ze ślubu to pamiątka na całe życie. Przed wyborem fotografa, dobrze jest sprawdzić wcześniejsze realizacje i upewnić się, że ich styl Wam odpowiada. Większość fotografów weselnych zajmuje się też wideofilmowaniem. Ostatnio długie filmy z wesel nieco odeszły do lamusa, ustępując miejsca krótkim, dynamicznie zmontowanym teledyskom ślubnym. Dla niektórych z kolei weselnym must-have są zdjęcia wykonane z drona.

3. Suknia ślubna i garnitur

Jeśli planujecie ślub w czerwcu bądź lipcu, to na uszycie sukni ślubnej czy garnituru może już nie wystarczyć czasu. Zawsze jednak istnieje opcja zakupu stroju w sklepie i wykonania odpowiednich poprawek u krawca. Alternatywnym i budżetowym rozwiązaniem jest wypożyczenie sukni ślubnej dla pani młodej bądź garnituru dla pana.

4. Zaproszenia

Czym byłby ślub bez gości, prawda? Przy całym obecnym zamieszaniu ze weselami łatwo zapomnieć o niektórych sprawach. Jeżeli w czasie oczekiwania na decyzję odnośnie wesel, byliście zmuszeni przesunąć nieco datę Waszego wydarzenia, to koniecznie poinformujcie o zmianie zaproszonych gości. Jeśli jeszcze w ogóle nie wysłaliście zaproszeń, to powoli czas to zrobić. Absolutne minimum to miesiąc przed datą ślubu.

5. Animator dla dzieci

Wiele par młodych zastanawia się, czy zaprosić na wesele rodziców z dziećmi czy bez nich. Decyzję musicie podjąć samodzielnie, według Waszego uznania. Jeśli natomiast zdecydowaliście się na zaproszenie najmłodszych, to pamiętajcie, by zapewnić im równie udaną zabawę, co dorosłym. Z pewnością pomoże w tym animator, który dodatkowo będzie czuwał nad bezpieczeństwem pociech.

6. Catering

Jeśli należycie do tych osób, które mają termin wesela i zarezerwowany lokal, to prawdopodobnie menu jest już ustalone. Natomiast, jeżeli macie tylko salę lub z jakichś powodów odwołaliście ślub, a teraz jednak chcecie go wziąć i wyprawić wesele w domu bądź ogrodzie, to warto zamówić catering. Z pewnością nikt z Was i Waszych najbliższych nie będzie miał w tym dniu głowy do gotowania.

Zostało Wam jeszcze coś do załatwienia przed ślubem? Nie macie zaproszeń, fotografa, animatora dla dzieci lub suknia ślubna wymaga poprawek krawieckich?