Przeczytaj Białoszewskiego i wygraj 1000 złotych

Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli, zaprasza do udziału w 6. edycji konkursu „Mistrz pięknego czytania”. Finaliści wezmą udział w publicznym czytaniu – „Pamiętnika z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego.

W czytelnicze szranki może stanąć młodzież od 16 lat oraz dorośli ze Stalowej Woli. Tak jak przed rokiem, będą trzy etapy konkursu. Pierwszy etap to przesłuchania konkursowe, które odbędą się 27 marca w godz. 18-19 w MBP (budynek przy ul. Popiełuszki 10, II piętro, sala spotkań nr 1). W tym etapie ci, którzy chcą spróbować swoich sił w głośnym czytaniu, wybierają fragment utworu Mirona Białoszewskiego i czytają go przed jury. Podczas naboru wyłonionych zostanie 8-10 osób, które wezmą udział w kolejnych etapach konkursu. Co ważne, osoba które zechce wziąć udział w eliminacjach, musi przynieść ze sobą wypełniony formularz zgłoszeniowy. Jest on dostępny na stronie internetowej biblioteki – www.biblioteka.stalowawola.pl – w zakładce „konkursy”.

Drugi etap to próby głośnego czytania. Ich termin zostanie ustalony przez reżysera w porozumieniu z uczestnikami konkursu, wiadomo jednak, że będzie to kwiecień. Finał konkursu odbędzie się 4 maja 2019 roku w obiekcie MBP, przy ul. ks. J. Popiełuszki 10 (II piętro, sala konferencyjna).

Podczas finału, uczestnicy konkursu, wyłonieni w poprzednich etapach, wezmą udział w publicznym czytaniu dzieła Mirona Białoszewskiego. Spośród czytających, jury wybierze Mistrza Pięknego Czytania oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Z kolei widownia wybierze laureata Nagrody Publiczności. Na zwycięzcę czeka 1000 złotych, pula na pozostałe nagrody to kolejne 800 złotych, z kolei nagrodą publiczności będzie czytnik e-booków.

Za przygotowanie uczestników konkursowych zmagań odpowiada Maria Bembenek, opiekunka i reżyser Amatorskiego Teatru Dramatycznego im. Józefa Żmudy z Miejskiego Domu Kultury.