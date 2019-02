Przebudują leżajski stadion

[Zdjęcia] Podczas ostatniej sesji Rada Miejska w Leżajsku przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego wzdłuż torów kolejowych, od ul. Sanowej do ul. Sportowej w Leżajsku. Przyjęcie planu jest konieczne do rozpoczęcia inwestycji przebudowy leżajskiego stadionu miejskiego (na zdjęciach), który wymaga renowacji.

Teren stadionu i wokół niego został już wcześniej wpisany do „Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Leżajsk na lata 2016 – 2023”. Teraz by doprowadzić do inwestycji , koniecznością stało się przyjęcie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. – Nowy plan zagospodarowania przestrzennego ma za zadanie zwiększyć powierzchnie pod usługi sportu i umożliwić realizacje inwestycji, którą będzie przebudowa stadionu miejskiego oraz budowa obiektów i urządzeń towarzyszących – wyjaśniała radnym w zastępstwie Kierownika Biura Architekta Miejskiego, Alicja Daszyk.

W nowym planie uwzględniona została także droga, której parametry i granice zostaną jeszcze ustalone. Jak powiedział burmistrz Ireneusz Stefański – Wystąpiliśmy do Rady o przyznanie dodatkowych środków w wysokości 150 tys. złotych na sporządzenie dokumentacji. Tak więc dokumentacji nie ma, ale koncepcja jest.

Projekt pozytywnie zaopiniowany prze komisję gospodarki i budżetu został jednogłośnie przyjęty przez radnych.

Przypomnijmy, że koncepcja zagospodarowania terenu zakłada budowę płyty głównej boiska piłkarskiego (105m x 68m), które będzie okalała tartanowa 400-metrowa bieżnia (sześciotorowa). Od strony północnej umiejscowiona zostanie skocznia wzwyż i w dal oraz rzutnia do pchnięcia kulą, od strony południowej – rzutnia oszczepem, a od zachodniej – zadaszone trybuny dla 1 tys. widzów.

W skład kompleksu wejdą: boisko treningowe (105m x 68m) z rozkładanymi trybunami, boisko o nawierzchni sztucznej (70m x 45m) i dwa korty tenisowe o nawierzchni ziemnej. Modernizacji poddany zostanie także budynek, w którym oprócz szatni i zaplecza sanitarnego znajdą się gabinety lekarskie oraz gabinety odnowy biologicznej. Ponadto wykonany zostanie także parking przy ul. Podolszyny.