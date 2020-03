Przebojem na radiową listę

– Od pierwszej wspólnej próby wiedzieliśmy, że coś z tego będzie, ale w najbardziej optymistycznych prognozach nie myśleliśmy o listach przebojów, a zwłaszcza w polskim radiu – mówi „Sztafecie” Paweł Brzozowski ze Stalowej Woli, basista zespołu Lesporium, a także nasz redakcyjny kolega. Ich piosenka – „Revolution” – zadebiutowała na Liście Polskich Przebojów Radia WNET Polisz Czart. Utwór od razu wskoczył na pierwsze miejsce.

Lesporium to zespół rockowy założony w 2018 roku w angielskim Bedford przez gitarzystę Leszka Czernego i wokalistę Tony’ego Thomasa. Skład zespołu uzupełnili: perkusista Piotr Witkowski i basista Paweł Brzozowski, były dziennikarz „Sztafety”. Leszek i Paweł to starzy znajomi ze Stalowej Woli, gdzie wcześniej wspólnie muzykowali.

– Leszka Czernego znałem bardzo dobrze, od dawna przyjaźniliśmy się i próbowaliśmy wspólnego grania, zresztą jego w Stalowej Woli w kręgach ludzi interesujących się muzyką przedstawiać nie trzeba, bo był gitarzystą w legendarnym zespole Vivisekcja, z którym w latach 90. zagrał wiele koncertów i nagrał płytę. Perkusita Lesporium Piotrek vel Bolek, zwany przez Anglików Bollocks, to też niezwykła postać, bo oprócz perkusji fascynują go instrumenty elektroniczne i etniczne, których ma multum i oczywiście na wszystkich potrafi zagrać. Tony to naturalny talent jako wokalista, a dodatkowo jest niezwykle charyzmatyczny jako frontman i pisze niebanalne teksty – facet ma coś do powiedzenia, a to jest coraz rzadsze we współczesnej muzyce nawet rockowej. No i ja – ex-gitarzysta grający na basie i mamy nową jakość w postaci Lesporium – opowiada Paweł Brzozowski.

Od początku zespół skoncentrował się na tworzeniu własnych piosenek do tekstów frontmana i wokalisty Tony’ego. Z założenia muzyka Lesporium miała być mieszanką wynikającą z inspiracji wszelkimi odmianami rocka i metalu.

Zespół występował w Esquires Music Club w Bedford i lokalnych pubach. Na początku 2020 roku członkowie Lesporium nagrali trzy piosenki w The Parlor Recording Studios w Kettering.: „Revolution”, The Dean Machine” i „Mind On The Run” . Nagraniami zainteresowało się kilka niezależnych rozgłośni: brytyjska – Anchor.fm i amerykańska – punkrockdemo.com. Odezwał się także redaktor Sławek Orwat i Lesporium z piosenką „Revolution” zameldowało się na liście przebojów Radia WNET. W 77. notowaniu listy Polisz Czart utwór znalazł się na pierwszym miejscu.

Chociaż obecnie muzycy skupiają się głównie na koncertowaniu, to jednak już planują kolejne sesje nagraniowe, a docelowo wydanie materiału na płycie analogowej. W planach jest także klip do „Revolution” albo „The Dean machine”.

– Do Anglii przyjechałem pracować a spotkała mnie tu niespodzianka w postaci zespołu. Piosenki były już częściowo zrobione i chłopaki szukali właśnie basisty, żeby formuła zespołu rockowego była pełna – wspomina początki z zespołem basista Lesporium. – Mówiliśmy, że będzie świetnie, jak zagramy choć jeden występ. Ten pierwszy plan zrealizowaliśmy z nawiązką. Zrobiliśmy też nagrania w profesjonalnym studiu i to okazało się kamieniem milowym i otworzyło nam kilka nowych dróg. Piosenki wysłaliśmy w wiele miejsc i dość szybko odezwał się kilka internetowych rozgłośni, jedna z USA, dwie z UK i właśnie redaktor Sławek Orwat z radia WNET. Zaproponowano nam tez wydanie multisingla i umieszczenie piosenka na angielskiej składance z muzyką niezależną.

Debiut na szczycie listy Polisz Czart był na pewno ogromnym zaskoczeniem dla zespołu.

– Co nam daje to pierwsze miejsce na liście radia Wnet? Na pewno nie pieniądze ani sławę. To dla nas wielka satysfakcja, że ktoś formatu red. Sławka Orwata dostrzegł w naszych piosenkach wartość, i że piosenka podoba się słuchaczom. Obecność piosenek w ogólnopolskim radiu to oczywiście możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców, a to sprawa bezcenna. Liczymy też, że w związku z naszą obecnością w radio, zauważą nas organizatorzy koncertów. Chcemy teraz jak najwięcej grać i marzy nam się występ na dużym festiwalu z muzyka niezależną – dodaje Paweł Brzozowski.

Basista Lesporium nie ukrywa, że grupa chętnie wystąpiłaby w Polsce. – Może uda się przyjechać na kilka koncertów jeszcze w tym roku. Z przyjemnością zagramy też w Stalowej Woli, myślę, że klub Labirynt nas chętnie ugości – mówi.

– Pozdrawiamy czytelników „Sztafety” i wszystkich mieszkańców Stalowej woli, Niska, Tarnobrzega i szeroko pojętych okolic. Prosimy o głosy w kolejnych notowaniach listy. Oczywiście na Lesporium i na Fever – to też chłopaki ze Stalowej Woli – młodzi i zdolni – zachęca Paweł Brzozowski. Wie co mówi, bo jeszcze jako dziennikarz „Sztafety” miał okazję o nich pisać.

Więcej o zespole można dowiedzieć się na profilu facebook.com/Lesporium/. Głosowanie odbywa się na stronie https://wnet.fm/poliszczart-2/

Zapraszamy do wysłuchania fragmentu audycji Radia WNET: