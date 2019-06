Promocja książki „Z Wołynia do Stalowej Woli”

Lucjusz Nadbereżny Prezydent Miasta Stalowej Woli oraz Stanisław Sobieraj Przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli zapraszają na promocję książki Stanisławy Kwiecińskiej „Z Wołynia do Stalowej Woli”. Wspomnienia rodzinne (1881-1958). Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2019 r. o godz. 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Popiełuszki 10 w Stalowej Woli.

„Dedykuję te wspomnienia swoim dzieciom, wnuczętom i prawnuczętom, aby przeżycia przedstawione w tej książce pozostały w ich pamięci” – czytamy na samym początku publikacji.

Historia zaprezentowana w książce pokazuje losy rodzin Jeleńkowskich i Kwiecińskich, które przybyły do Stalowej Woli w 1945 roku w poszukiwaniu pracy i dachu nad głową. Jeleńkowscy, pochodzący spod Krzemieńca, uszli cudem z rzezi wołyńskiej; Kwiecińscy z podsandomierskiego Lasocina stracili dom i cały dobytek wskutek walk frontowych w 1944 r.

– Choć Stanisława Kwiecińska zapisywała swoje zeszyty wspomnień dla najbliższych, bez myśli o publikacji, to ostatecznie rodzina i przyjaciele uznali, że tekst jest niezwykle cennym świadectwem historii, zanotowanym przez uczestniczkę opisywanych wydarzeń, i powinien być dostępny dla każdego, kto zechce dowiedzieć się o tamtych czasach z pierwszej ręki. Miasto Stalowa Wola podjęło inicjatywę wydania tej publikacji, dokładając w ten sposób kolejny element do trwającego od kilku lat trendu utrwalania wspomnień pisanych i mówionych, obrazujących dzieje stalowowolskich rodzin – czytamy w słowie wstępnym do książki, napisanym przez Lucjusza Nadbereżnego Prezydenta Miasta Stalowej Woli.

Projekt realizowany jest w ramach stulecia odzyskania niepodległości.

Patronat honorowy nad promocją książki objęli: Janina Sagatowska Senator RP oraz Rafał Weber sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.