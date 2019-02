Promocja książki „Polskie meble plecione”

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Rudniku nad Sanem oraz dr Anna Feliks z Muzeum Narodowego w Warszawie zapraszają na spotkanie promocyjne książki „Polskie meble plecione”. Wydarzenie odbędzie się 20 lutego o godzinie 17 w sali konferencyjnej Centrum Wikliniarstwa w Rudniku nad Sanem.

Polska w dwudziestoleciu międzywojennym była największym na świecie producentem mebli wiklinowych, a ich wytwórczość była wówczas kilkakrotnie większa niż stolarskich. Meble plecione eksportowaliśmy wówczas nawet do Stanów Zjednoczonych, które same były liczącą się potęgą w tej branży. Jak bardzo popularne były meble plecione w 2 połowie XIX i 1 połowie XX wieku pokazują fotografie archiwalne. I nie jest wielką przesadą stwierdzenie, że fotele z wikliny, leżanki z trzciny i stoliki z rotangu można odnaleźć na większości z nich. Na rozwój mody i powszechnego zwyczaju używania mebli plecionych w Polsce, wpływ miało uznanie materiałów plecionkarskich, jako wytrzymałych, tanich, higienicznych, naturalnych, czyli ekologicznych, a także, co bardzo istotne, zapewniających niepowtarzalne wykonanie wyrobów w dobie seryjnej, przemysłowej produkcji XIX wieku. Czyżbyśmy o ich atutach zupełnie zapomnieli, mimo, że ich cechy są nadal tak aktualne?

Podczas spotkania będzie można zakupić książkę z autografem autorki!