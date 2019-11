Projekty domów energooszczędnych tanich w budowie – poznaj 4 topowe przykłady

Oszczędność środowiska, zaostrzanie normatywnych wymagań technicznych, a ponadto rosnące ceny paliw sprawiają, że co raz więcej osób decyduje się na budowę domu energooszczędnego. Zastosowanie nowych technologii pociąga za sobą zwiększenie kosztów, dlatego inwestorzy poszukują projektów nie tylko energooszczędnych, ale także tanich w budowie. Jakie projekty warto poznać?

Projekt parterowego domu z dwuspadowym dachem

Parterowy dom z garażem dwustanowiskowym o prostej bryle budynku i dachem z podcieniem przy wejściu głównym oraz zadaszonym tarasem to przykład domu energooszczędnego i jednocześnie taniego w budowie. Jest to równocześnie jeden z najpopularniejszych obecnie trendów w budownictwie jednorodzinnym. Stanowi połączenie tradycji z nowoczesnością. Zwarta bryła i dwuspadowy dach ograniczają straty ciepła. Duże przeszklenia gwarantują doskonałe doświetlenie i dodają atrakcyjności.

Parterówka o powierzchni prawie 130 m2 z możliwością zagospodarowania poddasza podzielona jest na strefy, co sprzyja oszczędności materiałów i robocizny. Projekt przewiduje izolacje termiczne oraz system wentylacji z odzyskiem ciepła. Jest to doskonała propozycja dla osób pragnących osiągnąć atrakcyjny efekt przy minimalnych kosztach. Prosty układ pomieszczeń zapewnia komfort czteroosobowej rodzinie.

Projekt domu parterowego z płaskim dachem

To odpowiedni projekt dla wszystkich ceniących minimalizm i nowoczesność. Jest to dom idealny na wąską działkę. Powierzchnia około 120 m2 zapewnia wygodę i komfort czteroosobowej rodzinie. Jest to rozwiązanie bardzo funkcjonalne i przy tym niedrogie. Prosta bryła budynku i płaski dach minimalizują koszty materiałów i budowy. Dom zyskuje na atrakcyjności dzięki połączeniu tradycyjnych i nowoczesnych materiałów. Minimalistyczna bryła budynku skrywa podzieloną na strefy przestrzeń. Projekt przewiduje instalację kolektorów słonecznych do podgrzewania wody oraz wentylacji z rekuperatorem. Możliwe jest uzyskanie projektu wraz z aranżacją wnętrz.

Więcej informacji na ten temat znaleźć można w artykule: „Nowoczesne parterowe domy – projekty domów z aranżacją wnętrz czy to możliwe?”.

Projekt domu z poddaszem użytkowym i dwuspadowym dachem

Ten nowoczesny projekt z bezokapowym dachem i dużym garażem zmieści się nawet na wąskiej działce. Bryła budynku jest prosta i łatwa do realizacji. Dwuspadowy dach jest prosty i ekonomiczny. Powierzchnia użytkowa to 146 m2. Pomimo ograniczenia metrażu przez wąską działkę, poddasze użytkowe zapewnia odpowiednią przestrzeń dla pięcioosobowej rodziny. Wnętrze jest przestronne i funkcjonalne. Na poddaszu mieszczą się cztery sypialnie. Pod względem wizualnym dom prezentuje się bardzo nowocześnie. Jako źródło ciepła przewidziano ogrzewanie gazowe. Projekt znajdziemy na stronie: Domy energooszczędne na DomoweKlimaty.pl.

Dom piętrowy z dachem kopertowym

Dom o powierzchni 158 m2 ma bryłę o typowej formie, co minimalizuje koszty budowy. Jest to propozycja dla osób posiadających średniej wielkości działkę. To połączenie nowoczesności z klasyką. Projekt przewiduje wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz ogrzewanie na opał stały. Dom podzielony jest na strefy zapewniające komfort i wygodę. Wnętrze domu stanowi przemyślany układ pomieszczeń, gwarantujący najwyższą użyteczność i funkcjonalność.

Topowe projekty domów energooszczędnych, bez względu na rodzaj budynku, zapewniają idealne proporcje pomiędzy kosztem budowy a kosztami eksploatacji. Wszystkie cechują się prostą konstrukcją i minimalizmem.