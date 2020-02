Program naprawczy w stalowowolskim szpitalu

Utworzenie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, uruchomienie opieki środowiskowej psychiatrycznej, przeniesienie OIOM-u na rzecz rozbudowy w jego dotychczasowej lokalizacji oddziału udarowego, poszerzenie oddziału wewnętrznego czy redukcja zatrudnienia (25 etatów w 2020 roku) – to tylko niektóre z założeń działań naprawczych dla Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli.

Stalowowolska lecznica ma już gotowy program naprawczy, którego przygotowanie było konieczne ze względu na problemy finansowe placówki i planowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 32 mln zł. Program naprawczy przygotowała firma zewnętrzna. – Założeniem programu naprawczego szpitala w Stalowej Woli jest skonsolidowanie wszystkich kredytów, spłata zobowiązań wymagalnych i poczynienie bardzo dużego kroku związanego z inwestycjami – mówił Edward Surmacz, dyrektor Powiatowego Szpitala Specjalistycznego w Stalowej Woli podczas poniedziałkowej konferencji prasowej.

Obecne zadłużenie szpitala to 12 mln zł przy budżecie sięgającym 120 mln zł. – Generalnie wszystkie szpitale w Polsce mają problemy z realizacją swoich działalności z uwagi na niewystarczające środki, które płyną do szpitali. Wszystkie szpitale w Podkarpaciu mają długi ponad pół miliarda złotych. Każdy szpital jest zadłużony. My jesteśmy w czołówce tych najmniej zadłużonych – przekonywał starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny.

