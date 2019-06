Prezydent Nadbereżny z wotum zaufania i absolutorium

Na ostatniej sesji Rada Miejska udzieliła wotum zaufania prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu.

Prezydent Miasta Stalowej przedstawił Radzie Miejskiej raport o stanie miasta za 2018 rok. Raport obejmował podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk (w tym: finansowej, inwestycyjnej, podatkowej, zdrowotnej, mieszkaniowej, społecznej), programów i strategii oraz uchwał Rady Miejskiej. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem, Rada Miejska w Stalowej Woli postanawia udzielić wotum zaufania Prezydentowi Miasta przy 15 głosach „za”, 3 „przeciw” i 4 „wstrzymujących się”.

W środę Rada Miejska głosowała także nam udzieleniem absolutorium prezydentowi miasta za wykonanie budżetu za 2018 rok.

Na koniec grudnia 2018 roku plan dochodów wyniósł 355 802 440,41 zł i został zrealizowany w kwocie 350 174 799,31 zł, co stanowi 98,42 proc. Po stronie wydatków wykonanie na dzień 31.12.2018 roku wyniosło 414 524 826,58 zł przy planie w wysokości 427 595 058,35 zł, co oznacza jego realizację w 96,95 proc. Zadłużenie budżetu uległo podwyższeniu z kwoty 103 759 000,80 zł do kwoty 173 259 614,90 zł.

Wszyscy obecni na sali radni głosowali za udzieleniem absolutorium prezydentowi Lucjuszowi Nadbereżnemu.