Prezydent na hulajnodze będzie patrolował miasto

Na elektrycznej hulajnodze prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, będzie patrolował całe miasto. Wszystko po to, żeby jeszcze bardziej poprawić komfort życia mieszkańców.

– Odkąd zostałem prezydentem bardzo istotne są dla mnie te sprawy, które są najbliżej okien mieszkańców, czyli sprawy osiedlowe. Problemy, z którymi borykają się codziennie nasi mieszkańcy w drodze do pracy, szkoły. Stąd w ostatnich czterech latach zrealizowaliśmy rekordowy budżet inwestycyjny na naszych osiedlach. Blisko 60 milionów złotych, to kwota która odmieniła nasze osiedla, ale jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia – mówi Lucjusz Nadbereżny.

By stworzyć plan nowych inwestycji osiedlowych, prezydent postanowił w najbliższym miesiącu, przemieszczając się elektryczną hulajnogą, odwiedzić każdą ulicę w mieście. Sprawdzi stan chodników, również pod kątem korzystających z nich osób niepełnosprawnych. Patrole odbywać się będą nie tylko w dzień, ale i w godzinach wieczornych i nocnych, co pozwoli na ustalenie, w których miejscach najczęściej dochodzi do zakłóceń ciszy nocnej.

Prezydent będzie mógł również dzięki temu ocenić czy i które jeszcze miejsce w mieście wymaga zainstalowania dodatkowego monitoringu, czy oświetlenia.

Mieszkańcy mogą również sami wskazywać problemy, które utrudniają im codzienność, zagrażają bezpieczeństwu lub wymagają poprawy estetycznej. Zgłoszenia można kierować na adres mailowy: patrol@stalowawola.pl lub dzwoniąc bezpośrednio do sekretariatu prezydenta – tel. 15 847 93 24.