Prezydent i radni złożyli ślubowanie

W poniedziałek 19 listopada odbyło się pierwsze posiedzenia Rady Miejskiej w Stalowej Woli w kadencji 2018-2023. Obrady zainaugurowała Joanna Grobel-Proszowska jako najstarszy wiekiem radny.

23 radnych rozpoczynających kadencję złożyło ślubowanie. – Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. W kadencji 2018-2023 w Radzie Miasta zasiadają: Jerzy Augustyn, Mariusz Bajek, Renata Butryn, Leszek Brzeziński, Maria Chojnacka, Łukasz Durek, Joanna Grobel-Proszowska, Ilona Kaczmarek, Andrzej Kochan, Agata Krzek, Elżbieta Kulpa, Paweł Madej, Lucjan Małek, Damian Marczak, Paulina Miśko, Karolina Paleń, Dariusz Przytuła, Piotr Rut, Jan Sibiga, Stanisław Sobieraj, Andrzej Szymonik Łukasz Warchoł, Franciszek Zaborowski.

Ślubowanie złożył także prezydent Lucjusz Nadbereżny. – Obejmując urząd prezydenta miasta, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg.

– Z wielkim wzruszeniem mam najwyższy zaszczyt po raz drugi złożyć ślubowanie prezydenta miasta Stalowej Woli – mówił Nadbereżny. Włodarz miasta podkreślał, że przez najbliższe pięć lat na samorządowej drodze towarzyszyć mu będą: pokora, powściągliwość i praca. Dodał, że po minionych czterech latach prezydentury wciąż ma w sobie ten sam entuzjazm i chęci do działania i zmieniania naszej wspólnej rzeczywistości. Prezydent poprosił radnych, aby wspólnie wyznaczyli sobie ambitne cele i kierunki rozwoju miasta. Stwierdził także, że najważniejszym celem na te pięć lat jest budowanie miasta szczęśliwego. – Nie da się budować miasta szczęśliwego w pojedynkę, dlatego chciałbym wszystkich tutaj zgromadzonych, przede wszystkim nowo wybranych radnych zaprosić do współpracy – powiedział prezydent. Do radnych z list Stalowowolskiego Porozumienia Samorządowego i Kukiz’15 zwrócił się następującymi słowami. – Często używamy słów opozycja, koalicja, chciałbym, zachęcić do tego, abyśmy nie budowali w tej sali żadnych murów, nie kopali żadnych rowów. (…) Wyciągając rękę do współpracy chciałbym powiedzieć przepraszam, jeżeli kiedykolwiek z mojej strony słowem lub gestem spowodowałem sytuację, która dzisiaj mogłaby rzutować na nasza współpracę. Jestem przekonany, że wszystkie państwa punkty programowe, państwa postulaty są do wspólnej realizacji i deklaruję, że będziemy tak pracować, aby szanując państwa wyborców, te postulaty wprowadzić w życie – mówił prezydent.