Prezydent apeluje do mieszkańców Stalowej Woli

– W ostatnich dniach i godzinach sytuacja zagrożenia koronawirusem staje się coraz poważniejsza. To nie powód do tego, aby siać panikę i podejmować nierozważne decyzje, ale to odpowiedni moment, abyśmy wspólnie, w duchu odpowiedzialności podjęli decyzje i wzajemne zobowiązania, które uchronią nas przed zagrożeniem tego wirusa w naszym regionie i naszym mieście – mówił 11 marca prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Rząd polski podjął odpowiedzialną i słuszną decyzję, aby od dnia jutrzejszego do piątku (od 12 do 13 marca – przyp. red.) ograniczyć działania edukacyjne i całkowicie zamknąć szkoły do 25 marca. Uzupełniając te działania, podjęliśmy decyzję o całkowitym zamknięciu od jutra (12 marca) szkół, przedszkoli oraz żłobków publicznych. Oznacza to, że do 25 marca nie będą świadczone nie tylko działania edukacyjne, ale również działania opiekuńcze. Bardzo proszę o przyjęcie i dostosowanie się do tej decyzji w duchu odpowiedzialności za zdrowie i życie naszych mieszkańców.

W najbliższych dniach będą podejmowane kolejne działania, które mają maksymalnie uchronić i zapobiegać rozpowszechnianiu się wirusa w naszym regionie. 11 marca został zamknięty basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zostały wydane także decyzje o zamknięciu działania wszystkich instytucji kultury (Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Galerii im. Alfonsa Karpińskiego).

Ten czas zamknięcia szkół, przedszkoli, żłobków to okres, który musimy maksymalnie wykorzystać do tego, aby uchronić się przed rozprzestrzenianiem się wirusa. Dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą, aby każdy z nas ten okres wykorzystał jako czas społecznej kwarantanny. To nie jest czas ferii, ani wakacji, to jest czas, abyśmy w domu zabezpieczyli siebie, swoje rodziny, swoich najbliższych przed wirusem. Bardzo proszę, aby powstrzymać się w tym okresie od wszystkich niepotrzebnych wyjazdów, aktywności, które mogą prowadzić do rozpowszechniania się wirusa.

Jednocześnie chciałbym bardzo serdecznie poprosić, aby w tym czasie w sposób szczególny otoczyć opieką ludzi starszych, niepełnosprawnych i chorych, swoich sąsiadów, znajomych i bliskich tak, aby nie narażając ich na ryzyko zarażenia, pomóc w załatwianiu codziennych, niezbędnych czynności, takich jak zakupy, wyjście do apteki, pomoc w codziennych sprawach. Jestem przekonany, że jako społeczeństwo aktywne, otwarte i dobre otoczymy opieką tych, którzy najbardziej tego potrzebują.

W sposób szczególny proszę także, aby zachować wszelkie wytyczne, które są kierowane od Głównego Inspektora Sanitarnego, od służb lokalnych oraz władz centralnych. To moment, kiedy możemy wszyscy zdać egzamin z naszej lokalnej odpowiedzialności i solidarności.

Zapewniam, że ze strony władz miasta podejmowane są wszystkie czynności, które w naszych jednostkach, w działaniu służb mają maksymalizować nasze zabezpieczenie przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Chciałbym również poinformować, że decyzją władz miasta zostały skierowane pierwsze środki z rezerwy kryzysowej budżetu miasta w wysokości 150 tysięcy zł, które mają odpowiednio doposażyć nasze jednostki w materiały zabezpieczające nas sanitarnie.

Jeszcze raz apelując do wszystkich Państwa o wzajemną odpowiedzialność, o stosowanie się do wszystkich wytycznych, proszę o wzajemną odpowiedzialność i solidarność, o to, żebyśmy nie siali paniki, nie przekazywali niesprawdzonych, niepotwierdzonych informacji. Jestem przekonany, że jak zawsze, tak również w tym przypadku pokażemy naszą stalową wolę.

Lucjusz Nadbereżny,

Prezydent Miasta Stalowej Woli