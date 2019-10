Prezydent Andrzej Duda w Nisku (ZDJĘCIA)

– Jestem zaszczycony, że jako pierwszy prezydent Rzeczypospolitej po 1989 roku mogłem do państwa oficjalnie przyjechać i porozmawiać – mówił prezydent RP Andrzej Duda w Nisku, podczas spotkania z mieszkańcami. Chociaż nie była to jego pierwsza wizyta w tym mieście. Andrzej Duda odwiedził Nisko w czasie kampanii wyborczej w 2015 roku. Po niespełna pięciu latach powrócił już jako głowa państwa.

Andrzej Duda przyjechał do Niska 22 października, wcześniej, tego samego dnia odwiedził Biłgoraj. Niżańskie spotkanie odbyło się w hali sportowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Prezydenta Andrzeja Dudę powitał starosta powiatu niżańskiego Robert Bednarz. – Jesteśmy wdzięczni, panie prezydencie, za to dzisiejsze spotkanie, za tę wizytę. Jest ona historyczna, bowiem po raz pierwszy na ziemi niżańskiej gościmy prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. To dla nas wielkie wyróżnienie – mówił starosta Robert Bednarz.

Prezydent Duda przypomniał swoją wizytę sprzed pięciu lat. Wyraził wdzięczność mieszkańcom za powierzone mu zaufanie. A jego pokłady były ogromne. W powiecie niżańskim mógł liczyć na zdecydowanie poparcie w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Na Andrzeja Dudę zagłosowało tu 79,05 proc. wyborców (w II turze, w której rywalizował z Bronisławem Komorowskim). Rekordowy wynik osiągnął w gminie Jeżowe – 91,83 proc. – To wynik niesamowity i cieszymy się, że miało to miejsce na terenie naszego powiatu – stwierdził starosta niżański Robert Bednarz.

Prezydent Andrzej Duda mówił w Nisku o konieczności budowania coraz bardziej nowoczesnego państwa i wzroście zamożności, a co za tym idzie, większym komforcie życia polskich rodzin.

To właśnie rodzinie poświęcił sporą część swojego wystąpienia, mówiąc między innymi, że rodzicielstwo i wychowanie dzieci to szczególna i niezwykle ważna rola, a rodzina jako komórka społeczna jest najważniejsza z punktu widzenia państwa.

– Gdyby nie było rodziny z tatą, mamą i dziećmi, nie byłoby następnych pokoleń; nie byłoby tego, co jest nam niezbędne, by Polska trwała, mogła się rozwijać czy wreszcie – by miał kto pracować na to, by ludziom starszym, już spracowanym, wypłacano emerytury. Krótko mówiąc: następstwo pokoleń jest rzeczą fundamentalną. To właśnie temu, by to następstwo pokoleń zapewniać, służy m.in. program 500+. To po to go wprowadziliśmy, by rodzina wychowująca dzieci odczuła, że państwo jest z nią, a nie, że państwo traktuje ją po macoszemu i to jest jej problem, że musi sobie wychować dzieci. Nie! – mówił Andrzej Duda.