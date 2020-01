Prezydent Andrzej Duda w Hucie Stalowa Wola (ZDJĘCIA)

Ostatni raz głowa państwa wizytowała Hutę Stalowa Wola (wówczas Zakłady Południowe) w czerwcu 1939 roku. Po 81 latach prezydent Rzeczpospolitej Polskiej znów odwiedził stalowowolski zakład zbrojeniowy. 16 stycznia do Huty Stalowa Wola przyjechał prezydent RP Andrzej Duda.

Podczas wizyty zapoznał się z profilem produkcyjnym i potencjałem technologicznym zakładu oraz spotkał się z pracownikami i Zarządem Spółki.

– Dla nas to wielki zaszczyt gościć pana prezydenta w Hucie Stalowa Wola. To doniosłe wydarzenie w historii naszego zakładu, jest to druga wizyta głowy państwa w naszym przedsiębiorstwie, gdzie pierwszą był prezydent Mościcki. Po raz pierwszy mieliśmy sposobność zapoznać pana prezydenta z wkładem Stalowej Woli w budowę potencjału polskiego przemysłu obronnego. Jesteśmy spółką należącą do Skarbu Państwa, która swoimi korzeniami sięga do lat 30. XX wieku, do COP i swoją działalność prowadzi nieprzerwanie od ponad 80 lat. Dziś jesteśmy jednym z najważniejszych polskich przedsiębiorstw zbrojeniowych produkujących zaawansowane systemy artyleryjskie na potrzeby polskich Sił Zbrojnych. Szukamy dalszych możliwości, by się rozwijać i tworzyć jeszcze lepsze produkty odpowiadające na rosnące potrzeby żołnierzy – podkreślił Bartłomiej Zając, prezes zarządu Huty Stalowa Wola S.A.

Prezydent Andrzej Duda spotkał się z pracownikami HSW S.A. Zwiedził m.in. nową halę produkcyjną, dedykowaną do realizacji zobowiązań wynikających z kontraktów w ramach programu WISŁA. Obejrzał ostatnie inwestycje spółki w park maszynowy i specjalizację procesów technologicznych, w tym zlokalizowaną w nowo wybudowanej hali produkcyjnej, nowoczesną spawalnię, wyposażoną w zrobotyzowane stanowiska spawalnicze.

– Muszę powiedzieć, że dzisiaj z wielką radością i wielką dumą zwiedzam państwa zakład – Hutę Stalowa Wola – po raz pierwszy. Z wielką dumą i także – nie ukrywam – niejakim zdumieniem patrzę, jak niezwykle nowoczesna jest realizowana tu dziś przez państwa produkcja. Są dzisiaj państwo jednym z najważniejszych podmiotów dostarczających nowoczesne ciężkie wyposażenie bojowe dla Wojska Polskiego – powiedział prezydent RP Andrzej Duda.

– Ogromnie się cieszę, że program modernizacji polskiej armii, o którym tyle razy mówiliśmy i który napotykał wiele różnych przeszkód, wreszcie jest realizowany i jest realizowany także – czy może przede wszystkim – właśnie tutaj, w Stalowej Woli, z tak wielkim powodzeniem. Cieszę się ze wszystkich dostarczonych do tej pory moździerzy Rak; cieszę się ogromnie z haubic Krab, które są dostarczane Wojsku Polskiemu z tego bardzo dużego zamówienia, które będą państwo realizowali jeszcze przez najbliższe lata. A mam nadzieję, że staną się one w przyszłości także naszym produktem eksportowym i będą oferowane na całym świecie – dodał prezydent Duda.

