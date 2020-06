Premierze, pomóż!

Dwie organizacje związkowe działające w ATI ZKM Forging (dawna Kuźnia Matrycowa Huty Stalowa Wola) wystosowały dramatyczny list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego. Zarzucają w nim władzom spółki, że nie zamierzają skorzystać z oferowanej przez rząd pomocy w ramach antykryzysowych tarczy, a problemy związane z malejącymi zamówieniami chcą rozwiązywać tylko przez redukcję zatrudnienia. – Szanowny Panie premierze! Organizacje Związkowe (…) zwracają się o pomoc dla naszych pracowników w celu ochrony miejsc pracy – czytamy w liście.

– Szuka się jakichkolwiek pretekstów, by przypisać pracownikowi jakieś uchybienie i rozwiązać z nim umowę o pracę za porozumieniem stron. A jak pracownik się nie zgadza, to grozi się mu zwolnieniem dyscyplinarnym. Niektórzy ulegają temu szantażowi – mówi „Sztafecie” Emil Laskowski, przewodniczący Związku Zawodowego Hartowników-Pracowników Zakładu Kuźni Matrycowej w Stalowej Woli.

List przesłano premierowi 2 czerwca, a podpisał go także Janusz Sądej, przewodniczący Związku Zawodowego Kowali Pracowników ATI Forging. List do premiera otrzymał również do wiadomości prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, z którym związkowcy zamierzają się wkrótce spotkać. Zakład ATI zatrudnia ok. 500 osób, a do obu wspomnianych związków należy ok. 175 pracowników…

Więcej na ten temat przeczytasz w papierowym wydaniu SZTAFETY – NR 23 (4.06.2020)