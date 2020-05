Tajemnicze i prawdziwe polskie tulipany stworzyła ręka jedynego polskiego hodowcy tulipanów, Romana Szymańskiego. Unikatowa odmiana Magiczne Ogrody, której wyhodowanie zajęło 25 lat, właśnie została ochrzczona.

Magiczne Ogrody to miejsce niezwykłe. W sercu Lubelszczyzny, obok Kazimierza Dolnego, leży Janowiec. To turystyczne centrum regionu, tętniące życiem obok szumiącej Wisły. Rodzinny Park Tematyczny od 6 lat budzi zachwyt setkami tysięcy roślin, które kwitną naprzemiennie wśród szumiących strumieni i malowniczych wodospadów. Znajduje się tam kolekcja tulipanów, wybranych osobiście przez mistrza Romana Szymańskiego.

Nadeszła wyjątkowa chwila, kiedy jedna z odmian tych pięknych kwiatów, prawdziwy polski tulipan, została ochrzczona i otrzymała nazwę „Magiczne Ogrody”. Ten przepiękny tulipan powstawał pod czułym okiem jedynego w Polsce hodowcy tych kwiatów, przez blisko 25 lat! Świadectwem prawdziwej pasji pana Romana jest fakt, że swoją przygodę z tulipanami rozpoczął, kiedy miał zaledwie 13 lat. Miał oparcie i pomoc ze strony swojego ojca, który również hodował tulipany.

Nowy tulipan powstał z krzyżówki dwóch kwiatów. Swoją wyjątkowość zawdzięcza amarantowemu kolorowi kielicha (odcień ciemnej czerwieni przechodzącej w fiolet), na końcu którego znajdują się strzępki z akcentami szlachetnej bieli. Kolorystyka tego pięknego kwiatu w naturalny sposób nawiązuje do flagi narodowej, a także do flagi Janowca. Od teraz Rodzinny Park Tematyczny Janowiec będzie ambasadorem tych pięknych tulipanów na całym świecie.

Oprócz tulipanów, w Magicznych Ogrodach można podziwiać wiele innych kwiatów i roślin, m.in. róże Kordesa, lilaki, piwonie czy hortensje. Żeby je obejrzeć, zapraszamy wszystkich miłośników do Janowca, ponieważ już 23 maja, o godzinie 10:00, park zostanie otwarty dla zwiedzających. Do końca roku szkolnego będzie on czynny w soboty i niedziele. Wszystkich szczegółów prosimy szukać na stronie www.magiczneogrody.com i na facebook.com/magiczneogrodyjanowiec.