Prace w szpitalu idą pełną parą

W stalowowolskiej lecznicy trwa budowa drugiej izby przyjęć oraz nowego bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizatornią. Pierwsza inwestycja ma być gotowa na koniec grudnia br. druga zaś w kwietniu 2019 roku. Inwestycje szpitalne były tematem konferencji prasowej, która odbyła się 16 października.

– Wreszcie będziemy mieli dwie izby przyjęć, tak jak było kiedyś, odpowiednio przygotowane, z pełnym wyposażeniem dzięki czemu płynność przyjęcia pacjentów będzie zupełnie inna – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski. Powstająca izba przyjęć będzie obsługiwała pacjentów z oddziałów mieszczących się w drugim pawilonie szpitalnym tj. ginekologii, położnictwa, pediatrii, okulistyki czy kardiologii. Zadanie pochłonie pół miliona złotych. Środki na tę inwestycję pochodzą z budżetu gminy Stalowa Wola.

Na kwiecień przyszłego roku zaplanowano oddanie do użytku bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni wraz z wyposażeniem. Zadanie w sumie opiewa na 25 mln zł, 10 mln zł to dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2014-2020, resztę kwoty dokłada powiat. W ramach inwestycji, na całej powierzchni drugiego piętra pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego powstanie blok operacyjny składający się z 5 sal operacyjnych, sali wybudzeniowej na 6 stanowisk oraz 3 sal zabiegowych pracowni endoskopowej, w tym jednej sali endoskopowej, przeznaczonej do zabiegów wykonywanych pod kontrolą aparatu RTG. Na części parteru pawilonu powstanie centralna sterylizatornia, która będzie połączona z blokiem wydzielonymi dźwigami towarowymi przy zachowaniu rozdziału dróg „czystych” od „brudnych”.

Cały tekst przeczytasz w najbliższym wydaniu Sztafety