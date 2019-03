„Matka brata mojego syna” – to tytuł najnowszego spektaklu, przygotowanego przez grupę teatralną Pozytywnie Skopani. Kolejne pokazy przed nami.

Znów będzie okazja do dobrej zabawy! Grupa Pozytywnie Skopani zaprasza na kolejne pokazy najnowszego spektaklu „Matka brata mojego syna”. Po rekordowych premierowych przedstawieniach, które obejrzało ok. pół tysiąca widzów, znów będzie można obserwować zabawne perypetie rodziny Laskusów. Najbliższy spektakl odbędzie się w niedzielę 24 marca w MGOK-u w Baranowie Sandomierskim. Kolejny w Tarnobrzeskim Domu Kultury w czwartek 28 marca.

„Matka brata mojego syna” to czarna komedia pióra Juliusza Machulskiego. Punktem wyjścia jest moment, kiedy najstarszy z rodu – znany pisarz Wincenty Laskus w dniu siedemdziesiątych urodzin nagle trafia do szpitala. Na jaw zaczynają wychodzić rodzinne sekrety… Komedia od początku do końca trzyma widza w napięciu. Nie brakuje też w niej – jak to u Machulskiego – błyskotliwych dialogów, inteligentnego humoru i komicznych gagów.

Obsada:

Paweł Dobrowolski – Wincenty,

Wojciech Gwoździowski – Zygmunt,

Agata Dobrowolska – Greta,

Marzena Hynowska – Beatrycze,

Mateusz Załuska – Xawery,

Dorota Witas – Anna.

Reżyseria: Wojciech Gwoździowski

Spektakle odbędą się: w MGOK-u w Baranowie Sandomierskim 24 marca, w niedzielę o godz. 18.30. Wstęp jest bezpłatny, ale trzeba sobie wcześniej odebrać wejściówkę. Są dostępne w baranowskiej bibliotece. Kolejny spektakl – w Tarnobrzeskim Domu Kultury 28 marca o godz. 18.30. Występowi w Tarnobrzegu towarzyszyć będzie zbiórka datków na leczenie i rehabilitację ciężko chorego Mariusza Bajdy z Dąbrowicy.

rd