Pozycjonowanie opłacalne dla biznesu. Zobacz, dlaczego warto dbać o wysokie miejsce firmowej strony w Google

Rywalizacja o zainteresowania i portfele konsumentów rozgrywa się na wielu frontach. Co ciekawe jakość oferowanych produktów/usług czy obsługi klienta wcale nie musi być decydującym czynnikiem. Ogromne znaczenie ma także siła marki oraz właściwy sposób promocji. Statystyki pokazują jasno, że to internet przejął rolę języczka uwagi: w sieci zawieranych jest 70% wszystkich transakcji sprzedażowych, a z wyszukiwarki Google korzysta ponad 92% użytkowników.

Za sprawą pozycjonowania stron Twoja firma będzie doskonale widoczna dla potencjalnych klientów

W Polsce spośród 28 milionów internautów aż 25,6 mln regularnie odwiedza amerykański serwis. Średnio w ciągu jednego dnia na Google wchodzi niemal 13,8 mln osób z naszego kraju, spędzając tutaj prawie równo pół godziny. W tak ogromnej grupie odbiorców z pewnością znajduje się wielu konsumentów, którzy poszukują informacji bądź towarów związanych z określoną branżą i konkretnymi miejscami. Dobrze pojmowany interes przedsiębiorców nakazuje zainwestowanie w pozycjonowanie stron – dzięki temu są w stanie dotrzeć ze swoją ofertą do potencjalnych klientów. Znaczenie miejsca w rankingach Google pokazują liczby: według specjalistów z agencji AFTERWEB obecność na pierwszej stronie wyników wyszukiwania daje ok. 95% szans na to, że użytkownik kliknie w odnośnik i przejdzie na witrynę firmy. Stąd droga do późniejszej sprzedaży, czyli konwersji, jest już znacznie krótsza. W niektórych przypadkach osiągnięcie miejsca w TOP 5 na atrakcyjne frazy kluczowe było w stanie podbić przychody o imponujące 70%.

Utrzymanie firmowej witryny w czubie rankingów przez dłuższy czas zwiększy siłę promowanej marki

Bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe to zapewne najważniejsza, lecz wcale nie jedyna korzyść wynikająca z pozycjonowania stron przez profesjonalistów. Koniecznie trzeba wspomnieć o wzroście zaufania do firm i brandów zajmujących czołowe miejsca w Google. Badania pokazują, że aż 90% internautów wyżej ocenia te marki, które wyszukiwarka pokazuje im w pierwszej kolejności. W dłuższej perspektywie wysoka rozpoznawalność wydatnie wpływa na to, jakie ostatecznie decyzje podejmują konsumenci. Ta zasada obowiązuje także w biznesie, który funkcjonuje na mniejszym rynku lokalnym, tj. swoją ofertę kieruje do odbiorców z konkretnej miejscowości. Dla przedsiębiorstwa działającego w mieście Szczecin budowanie pozytywnej opinii wśród mieszkańców Głogowa czy Zielonej Góry nie ma praktycznie żadnego znaczenia. Znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem będzie skoncentrowanie się na tej grupie odbiorców, która faktycznie przejawia zainteresowanie asortymentem i daje podstawy do myślenia o realnej konwersji.