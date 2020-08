Poznali wyniki egzaminu dojrzałości

Znane są już wyniki tegorocznych matur. W czerwcowym maratonie egzaminacyjnym wystartowało 944 uczniów ze szkół średnich, dla których organem prowadzącym jest powiat stalowowolski i miasto Stalowa Wola. 715 osób zdało egzamin dojrzałości. Na tych, którym powinęła się noga tylko na jednym egzaminie czeka jeszcze wrześniowa poprawka. Uczniowie, którzy nie zaliczyli większej liczby egzaminów będą mogli próbować swoich sił dopiero za rok.

W ZSO do egzaminu przystąpiło 247 uczniów, 238 (96,4 proc.) odebrało świadectwo dojrzałości. 9 uczniów ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego. W ZS nr 1 na przystąpienie do egzaminu dojrzałości zdecydowało się 59 licealistów, 32 (54,2 proc) podołało zadaniu oraz 26 uczniów technikum, z których 16 (61,5 proc.) uzyskało wynik pozytywny. W sumie 23 uczniów ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego. W ZS nr 2 z egzaminem maturalnym zmagało się 17 licealistów, jednemu z nich powinęła się noga. Wśród uczniów technikum swoich sił próbowało 165 osób, 99 (60 proc.) wyszło z tych zmagań obronną ręką. 47 uczniów ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego. W ZS nr 3 do matury podeszła grupa licząca 83 absolwentów technikum, 51 (61,4 proc.) podołało zadaniu. 24 uczniów ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego.

W Centrum Edukacji Zawodowej było 115 maturzystów, 64 (55,7 proc.) otrzymało dyplom. 29 ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego. W CKZiU z piętnastoosobowej grupy maturzystów, dwóch (13,3 proc.) uzyskało wynik pozytywny. 5 ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego. W SLO w maturalnym maratonie wzięło udział 217 uczniów, 197 (90,78 proc.) przekroczyło linię mety. 17 uczniów ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego.