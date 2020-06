Poznaj biurko narożne, czyli mebel stworzony z myślą o Twoich potrzebach

Praca w domu nie mogłaby być efektywna, gdyby nie doskonale dobrane biurko. Jego wygląd i wymiary mają znaczenie zwłaszcza wtedy, kiedy do dyspozycji jest tylko mały metraż mieszkania w bloku. Często rozwiązania zastosowane przez architektów, a także codzienne potrzeby domowników nie pozwalają na wstawienie do salonu czy sypialni pełnometrażowego biurka. Co zatem zrobić, jeśli nie masz możliwości zaadaptowania osobnego pomieszczenia na gabinet? Doskonale sprawdzi się tutaj biurko narożne. Jego kształt pozwoli na idealne dopasowanie do danego pokoju, a także zapewni większą przestrzeń roboczą.

Ustaw biurko w rogu pokoju, a zyskasz przestrzeń do pracy i relaksu

Wykorzystanie narożnego biurka pozwala na zastosowanie ciekawego triku optycznego. Wstawiasz w róg pomieszczenia dość duży mebel, który nagle zaczyna sprawiać wrażenie bardzo małego. Wszystko to dzięki zapełnieniu każdego centymetra wolnej przestrzeni między biurkiem i ścianą. Na dodatek miejsce pod blatem można zagospodarować, umieszczając tam wygodną szafkę z szufladami lub głębszymi półkami. Narożne biurka to także idealne wyjście dla osób ceniących wygodę i komfort codziennej pracy z domu. Pod meblem jest bowiem dość miejsca, żeby nawet wysoka osoba znalazła odpowiednią dla siebie pozycję. A jeśli interesują Cię biurka designerskie, na których można ustawić monitor i komputer stacjonarny, zajrzyj do sklepu Malo Design. Szerokie blaty są na tyle przestronne, że bez trudu zmieścisz na nich nadstawkę. Na uwagę zasługują także organizery kabli, jakie w narożnych biurkach łatwo zastosować. Warto pamiętać, że taki mebel zwykle stoi przy ścianie, zdarza się więc, że jest słabo doświetlony. Dlatego, wybierając biurko narożne, zadbaj też o dobre oświetlenie miejsca pracy – sprawdzi się tutaj mocna, dedykowana do gabinetu lampka.

Nic nie jest tak wielofunkcyjne, jak biurko narożne. Przekonaj się o tym!

Niezależnie od tego, czy przy biurku zamierzasz pracować, czy oddawać się swojemu hobby, model narożny z pewnością spełni Twoje wymagania. Designerskie biurka od Malo Design z pewnością pokochają gracze komputerowi. Konstrukcja mebla gwarantuje tutaj zajęcie odpowiedniej postawy, a co za tym idzie, wygodę nawet przez długie godziny spędzone przed ekranem monitora. Młodszemu graczowi przypadnie do gustu biurko kolorowe z półkami na ulubione gry, natomiast starszy miłośnik cyfrowej rywalizacji polubi nowoczesne meble pasujące do wystroju wnętrza. Narożne biurka można wykorzystywać również w codziennej pracy. Obowiązki zawodowe najlepiej wykonuje się w przestrzeni wolnej od tak zwanych „rozpraszaczy”, dlatego mebel służący do pracy powinien być jak najprostszy. Pod blatem znajdzie się miejsce na kontenerki mieszczące dokumenty – dobrym wyjściem okażą się modele na kółkach.