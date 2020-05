Pozdrowienia dla kibiców i życzenia awansu do I ligi

W plebiscycie zorganizowanym przez stalowowolskie Stowarzyszenie „Kibice Razem” oraz Tygodnik „Sztafeta”, najlepszym trenerem Stali Stalowa Wola w latach 2000-2020, został wybrany Władysław Łach. W najbliższy czwartek w gazetowym wydaniu Sztafety ukaże się wywiad z doświadczonym krakowskim szkoleniowcem, który – jak sam policzył – pracował w „Stalówce” ponad 600 dni.

Trener Łach wiele miejsca poświęcił w rozmowie kibicom Stali, na których zawsze mógł liczyć i których darzy dużym szacunkiem. I których pozdrawia i życzy im oraz drużynie Stali awansu do I ligi.

– Nie zawsze było nam po drodze. Jak wielu moich poprzedników, pewnie także następców, także ja miałem okazję, by stanąć przed nimi twarzą w twarz i wysłuchiwać, niekoniecznie fajnych rzeczy (śmiech). Odpowiadać na niełatwe pytania, ale doskonale ich rozumiałem, i szanowałem te ich opinie – oczywiście, że niekoniecznie się zgadzając z tym, co mają do powiedzenia – bo wiedziałem, że robią to, bo chcą jak najlepiej dla swojej drużyny – mówi w wywiadzie trener Władysław Łach. – Stal ma wspaniałych i oddanych klubowi kibiców. Są z zespołem na dobre i na złe – tak jak śpiewają. Jeszcze większego nabrałem dla nich szacunku, kiedy dotarli…

No właśnie… Gdzie dotarli kibice Stali dowiesz się w w czwartek w gazetowym wydaniu Sztafety