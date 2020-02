Powieść stalowowolanina może zostać „Książką Roku”

Debiutancka powieść Bartłomieja Fitasa ze Stalowej Woli święci kolejne tryumfy. Wydawnictwo odpowiedzialne za jej wydanie, szykuje kolejny dodruk, bo poprzednie nakłady zniknęły z księgarń. Teraz „Potępiona” ma szanse na zdobycie prestiżowego tytułu.

Urodzony w naszym mieście pisarz osiąga kolejne sukcesy ze swoją debiutancką powieścią „Potępiona” – historią o tajemnicach mrocznego Domu Dziecka Sióstr Bożego Miłosierdzia.

3 lutego została ona nominowana do tytułu „Książki roku” w kategorii „Horror” na łamach serwisu lubimyczytac.pl. Autor znalazł się tym samym w zaszczytnym gronie znanych pisarzy, wśród których znajduje się choćby Stephen King.

Lubimyczytac.pl to cieszący się uznaniem, największy portal dotyczący czytelnictwa w Polsce. Po raz piąty organizuje plebiscyt, w którym nominowani są najpopularniejsi autorzy w naszym kraju, których wydane w 2019 roku książki były wysoko oceniane przez czytelników. Musiały więc już osiągnąć pewną renomę, by w ogóle znaleźć się wśród nominowanych, a dopiero teraz zaczyna się prawdziwa walka o tytuł. Głosowanie odbywa się na stronie lubimyczytac.pl i trwa do końca lutego.

– Nominacja do nagrody „Książki roku” portalu lubimyczytac.pl to dla mnie ogromny zaszczyt. Jest to największa strona internetowa skupiająca czytelników z całej Polski. Ta wiadomość gruchnęła na mnie jak grom z jasnego nieba i nadal nie mogę wyjść z szoku – powiedział „Sztafecie” Bartłomiej Fitas.

Autor nie osiada na laurach, pracuje nad następnymi projektami pisarskimi, a jego kolejne publikacje ukażą się już w tym roku. Za sprawą Wydawnictwa IX ukaże się zbiór opowiadań inspirowanych twórczością Zdzisława Beksińskiego „Osobliwość”, a we współpracy z wydawnictwem Dom Horroru wyda powieść „Umarli nie wracają”.

– Fakt docenienia w środowisku czytelniczym jest niezwykle silnym bodźcem, który motywuje do dalszej, jeszcze cięższej pracy – zaznaczył Bartłomiej Fitas.

Ogłoszenia laureatów plebiscytu lubimyczytac.pl odbędzie się 6 marca w Poznaniu na uroczystej gali, a głosować można na stronie https://lubimyczytac.pl/plebiscyt/kategoria/91/horror.

Szerzej o Bartłomieju Fitasie i jego twórczości pisaliśmy w numerze 45 z 7 listopada 2019 r.

Rafał Gawęcki